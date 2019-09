Ballart demana a la Diputació que cap administració assumeixi el deute d'Endesa

Tot per Terrassa, el partit de Jordi Ballart, que governa amb coalició amb ERC a la ciutat, presentarà aquest dijous 12 de setembre una moció a la Diputació de Barcelona on demana a la presidenta, Núria Marín,mbre on també demanava "tranquil·litat" a tots els ajuntaments que han rebut una carta per part de l'energètica on se'ls demana pagar el 50% del deute acumulat d'aquelles persones vulnerables que no poden fer front als subministraments. Ara, el partit de Ballart demana fermesa i que “el deute no sigui finançat des de cap administració pública, sigui quina sigui”.L'única diputada del partit, Lluïsa Melgares, ha declarat que s'ha d'aplicar la condonació total del deute, ja que “la no existència d’un conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’empresa, fan que no hi hagi cap imperatiu legal que obligui al pagament d’aquest deute per part de l’administració, ni local, ni autonòmica”.En la moció, Tot per Terrassa també demana als ajuntaments, i a totes les administracions competents, que utilitzin “les vies sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o famílies, no permesos per la llei 24/2015”.El partit local exigeix també a Endesa “retiri l’amenaça que fa als Ajuntaments a través de la comunicació del mes d’agost i el to amb el que es dirigeix a aquestes administracions, representants legítims de la ciutadania de cada municipi”.Endesa té detectades prop de 25.000 persones vulnerables a Catalunya mitjançant els serveis socials, els quals el 30 de juny de 2019 sumaven un deute de més de 21 milions d'euros.En declaracions a, Endesa ha recalcat que l'objectiu de la companyia és arribar a un conveni amb les parts afectades per tal de trobar solucions. Fonts oficials han negat també que la carta enviada als ajuntaments fos "una amenaça", i han especificat que la voluntat és "transmetre la necessitat urgent" d'arribar a un acord.

