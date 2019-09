El CIS torna a situar el PSOE com a guanyador en una repetició electoral

En temps de descompte per saber si Espanya s'aboca o no a una repetició electoral, el CIS dona al·licients a Pedro Sánchez per apostar per uns nous comicis. El sondeig torna a situar el PSOE com a clar guanyador de les eleccions espanyoles en cas que es tornessin a celebrar. El baròmetre fet públic aquest dijous està realitzat entre el 17 de juny i el 16 de juliol, amb la qual cosa no recull els efectes del fracàs de la investidura de Pedro Sánchez del passat juliol i, per tant, encara menys el bloqueig en temps de descompte per evitar la repetició electoral. Però sí que consolida la tendència que no hi ha alternativa a una presidència socialista.El sondeig, que recull sense cuina la resposta espontània dels ciutadans enquestats, apunta que els socialistes guanyarien folgadament els comicis amb una intenció directa de vot del 29,7% -a les eleccions del 28-A en va sumar un 28,68%-, però que si es combina amb la simpatia als partits, com habitualment fa el sondeig mensual del CiS, seria un 32,2%. Això suposarien quasi 20 punts més que el PP, que seguiria retenint la segona posició. En el sondeig fet públic al juliol, que en part va coincidir amb aquest realitzat just després de les autonòmiques i municipals del maig, la intenció directa de vot als socialistes s'enfilava fins al 41,3%. Respecte els resultats del 28-A, el PSOE és l'únic partit que millora les seves perspectives.Els populars obtindrien un 11,6% -un 12,8% si es combina amb la simpatia-, pràcticament quatre punt menys que fa cinc mesos. I, de fet, la davallada de la dreta s'augura generalitzada. Fins a tal punt, que PP, Ciutadans i Vox junts tindrien menys vots que el PSOE sol. Que s'esvaeixi l'amenaça del tripartit de dretes i que, a més, els tres partits es debilitin encara més, és precisament un dels arguments a favor de Sánchez per forçar que el 10 de novembre tornin a haver-hi eleccions. El pronòstic és que podria augmentar la xifra de diputats i que la suma amb Podem podria fregar la majoria absoluta i, per tant, l'horitzó de governar sense necessitar els partits sobiranistes.La principal novetat que assenyala el sondeig és que Podem passaria per davant de Ciutadans aquesta vegada. Els de Pablo Iglesias, principal partit amb qui el PSOE intenta teixir un acord, serien tercers amb el 8,9% dels vots -un 9,9% combinant-ho amb la simpatia als partits-, una xifra agredolça perquè suposaria una nova davallada, ja que el 28-A va ser votat pel 14,31%-. Resulta simptomàtic que en la resposta espontània dels Ciutadans es faci distinció entre Podem, Unides Podem i IU, les xifres dels quals cal sumar per estimar la intenció de vot a la coalició juntament amb En Comú Podem.Els d'Albert Rivera serien quarts amb un 7,5% -8,6% combinat amb la simpatia-, el que suposaria una pèrdua de quasi la meitat del suport obtingut a l'abril, quan van ocupar el tercer lloc del podi amb el 15,86% dels vots. La crisi fruit de les discrepàncies internes sobre el rumb del partit passaria factura. Vox, per la seva banda, també es desinflaria passant del 10,26% obtingut a un 3,5%. Sumats, els partits de Casado, Rivera i Abascal aplegarien menys vots que el PSOE tot sol.Sánchez surt també guanyant en la valoració dels líders dels partits, malgrat que cap arriba a l'aprovat. Els enquestats puntuen el president en funcions amb un 4,7, seguit pel líder d'IU, Alberto Garzón, amb un 3,8. Albert Rivera es queda amb un 3,5 i Pablo Iglesias amb una dècima menys. Els pitjors valorats són Pablo Casado (3,3) i el líder de Vox, Santiago Abascal (2,5).No deixa de ser també simptomàtiques les dades sobre quin sentiment genera la política i els dirigents als ciutadans. Destaquen la desconfiança -un 34,2%- i l'avorriment -15,8%-, seguits de la indiferència -13,3%-.

