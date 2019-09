El curs escolar arrenca amb normalitat

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, han destacat aquest dijous la normalitat en l'inici de curs escolar -excepte en tres centres que tenien un retard previst-, i han mostrat el seu suport al model d'escola catalana i al professorat.Després de visitar l'escola Torre de la Miranda de Cornellà de Llobregat, Bargalló ha explicat que, del total de 413 obres en centres educatius durant l'estiu, 208 afectaven espais d'escolarització i la resta altres tipus d'espais.Ha explicat que d'aquestes 208 obres, només en tres "casos previstos" no s'han pogut utilitzar els espais d'escolarització, però s'han habilitat espais d'acolliment.Es tracta de l'Escola Trinitat Nova de Barcelona, en què alguns grups de P3 ajornen l'inici del curs fins aquest divendres o dilluns vinent, però que han habilitat espais d’acolliment; l'Institut de Castellar del Vallès de FP (Barcelona), on el curs començarà el pròxim dilluns; i l'Institut Marta Mata de Granollers (Barcelona), on no estaven finalitzades totes les aules i s'ha habilitat un espai perquè els grups facin la presentació de curs.Torra ha agraït l'esforç del departament per poder iniciar el curs amb normalitat, ha mostrat el compromís del Govern amb el model d'escola catalana i el total suport al professorat.El conseller d'Educació ha remarcat l'augment de professorat en aquest curs, 670 docents i 53 professionals d'atenció educativa, malgrat la pròrroga pressupostària. Tot i això, ha dit que, mentre en professorat l'escola catalana es troba en una situació "acceptable", falta personal d'atenció educativa.Torra i Bargalló han visitat l'escola Torre de la Miranda -al barri de Sant Ildefons de Cornellà- i Bargalló ha dit que és "exemplar" per la seva millora constant i la implicació de tota la comunitat educativa.Catalunya ha començat el nou curs escolar amb 1.338.577 alumnes en els ensenyaments de règim general, cosa que suposa 3.200 alumnes menys que en el curs anterior.El nou curs compta amb vuit instituts nous -cinc dels quals són de nova construcció i tres són producte de segregacions o fusions de centres- per atendre l'increment d'alumnat de secundària, i s'impulsen 25 instituts escola.

