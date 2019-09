La gran trobada surfera femenina, punt final de l'estiu 2019 a la Costa Brava

Sweet Aloha Costa Brava. Foto: Albert Alemany

La Sweet Aloha Costa Brava és la gran trobada de dones surferes del litoral català. Enguany, arriba a la quarta edició i ho fa canviant de data. L'esveniment, que aquest cap de setmana aplegarà unes 200 dones al càmping la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador , suposarà d'aquesta manera el punt final de l'estiu 2019.La Sweet Aloha Costa Brava aplega practicants, siguin expertes o principiants, en esports com el windsurf, el kitesurf i el paddle surf, però també al fitness, la dansa i el SUP ioga. Totes juntes comparteixen vent, platja, onades, música en viu i moltes sorpreses en un ambient informal i ple de diversió.L'esdeveniment va néixer com la primera concentració exclusiva de noies que se celebra a la costa catalana. L’esperit d’aquesta concentració, explica l'organització, és la de dones actives, que saben gaudir dels moments de llibertat i felicitat, perquè els hi agraden els esports nàutics, el mar, la naturalesa i una vida sana. En aquest sentit, asseguren que les “sweetriders” són dones que els hi agraden els reptes, busquen aventura i afirmar la seva feminitat a la pràctica esportiva.Com cada edició, es comptarà amb el millor material i les millors escoles per practicar amb seguretat els diferents esports. No només gaudiran del mar i la platja amb les sortides del sol en paddle surf, sinó que les participants a la Sweet Aloha Costa Brava també ballaran al ritme de les danses polinèsies i de la zumba, practicaran running, experimentaran un bateig de submarinisme, pujaran a sobre d’un longboard per practicar skate i molt més, fent noves amistats i vivint noves experìències., el vídeo resum de l'edició 2018.

