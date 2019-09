Torrent posa l'accent en la «resiliència» de l'independentisme i treu importància a les xifres de la Diada

El president del Parlament, Roger Torrent, ha posat l'accent en la persistència del moviment independentista i ha tret importància a les xifres després que a la Diada d'aquest any s'hagin registrat menys participants que en les anteriors. "No són tan interessants les xifres com el moviment de fons i la resiliència del moviment. Si es tracta de comptar-nos, comptem-nos a les urnes", ha defensat en referència a un referèndum en una entrevista a Ràdio 4.Torrent també ha condemnat "enèrgicament" l'agressió que va patir una periodista de TVE davant el Parlament després de la manifestació organitzada per l'ANC. "Denunciar absolutament aquesta actitud d'una minoria que no ens representa", ha afegit. Al vespre es van viure moments de tensió davant les portes del Parlament per la presència d'un grup d'encaputxats.Torrent ha acusat el president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, de tenir la voluntat de "cronificar" el conflicte amb Catalunya. I ha lamentat que, tot i alguna declaració, no ha fet cap gest. Pel que fa a la dificultat d'arribar a un acord entre PSOE i Unides Podem per formar govern, el president del Parlament ha apuntat que sembla que Sánchez prefereix tornar a anar a eleccions que afrontar qüestions com Catalunya. "Hi ha una esquerra que s'acomplexa pel discurs de la dreta i prefereix anar a eleccions abans d'afrontar-se a problemes que hi ha sobre la taula", ha lamentat.Tot i que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat eleccions a Catalunya com a resposta a la sentència de l'1-O, Torrent ha insistit en la seva aposta per un govern de concentració sobiranista i no ha descartat la possibilitat d'eleccions si és un instrument que enforteix les institucions.Pel que fa al camí cap a la independència, Torrent ha admès que poden haver actuacions pacífiques que no comptin amb el vistiplau de l'Estat, però no ha entrat a concretar quines accions podrien ser.

