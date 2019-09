Felip VI farà una última ronda de consultes dilluns i dimarts

Felip VI farà una ronda de consultes dilluns 16 i dimarts 17 de setembre per explorar les possibilitats d’una hipotètica investidura. Així ho ha fet públic mitjançant un comunicat de la Casa Reial després de rebre a la Zarzuela a la presidenta del Congrés.Tal com va anunciar al mes de juliol, aquesta última ronda de consultes té com a objectiu constatar si pot proposar un candidat a la presidència del govern que disposi dels suports necessaris perquè el Congrés dels Diputats, en el seu cas, li atorgui la confiança, o bé, si veu que no hi ha possibilitats d’una investidura, "procedir a la dissolució de les corts i a la convocatòria d’unes noves eleccions generals en el moment que constitucionalment correspongui i amb el referèndum de la presidenta del Congrés".Meritxell Batet li farà arribar aquest divendres 13 la relació dels representants dels partits polítics que assistiran a les consultes, on previsiblement no hi serà de nou ERC. Un cop rebuda aquesta relació de partits, la Zarzuela farà públic l’ordre de les reunions i les hores en què es produiran. En el cas que les consultes concloguin amb una proposta de candidat a la presidència del govern, Batet convocarà un ple que a de concloure abans de la mitjanit de dilluns 23 de setembre.ERC i Bildu tornaran a rebutjar assistir a la ronda de consultes amb el Rei. Totes dues formacions ja van declinar assistir a la primera ronda que va convocar el monarca. Gabriel Rufián va argumentar aleshores que no es reuniria amb "cap rei" perquè no el reconeixia com a interlocutor. Sí que hi va assistir aleshores la dirigent de JxCat, Laura Borràs, per denunciar la situació de repressió a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor