Messi, crític amb la junta directiva del Barça: «Seria bona més estabilitat en l'estructura esportiva»

"El Barça és casa meva, no vull marxar, però vull guanyar". Leo Messi ha tranquil·litzat aquest dijous la parròquia culer en una entrevista al diari no vol marxar del club. Això sí, ha estat clar: el crac argentí vol guanyar. Messi ha estat crític i ha demanat a la junta directiva més "estabilitat" en l'estructura esportiva. "Seria bo per a tots que hi hagués més estabilitat i no tants canvis", ha apuntat, i ha recordat que el càrrec de secretari tècnic és molt important i ha d'ocupar-lo "una persona que s'identifiqui amb el club i pugui tenir la força de prendre decisions".I Carles Puyol? Messi ha beneït la seva hipotètica incorporació com a director esportiu. "Seria ideal. No sé si vol però com a imatge i pel que va ser com a jugador seria una molt bona elecció".Messi també ha parlat del fitxatge de Neymar. Ha negat que el vestuari "demanés" la incorporació del crac brasiler: "Només vam donar la nostra opinió". Això sí, ha admès que li hauria agradat molt que finalment s'hagués tancat el retorn tot i reconèixer que negociar amb el PSG "no és fàcil". "En l'àmbit esportiu, Neymar és un dels millors del món i pel que fa als espònsors, el club hauria fet un salt", ha reflexionat. Amb tot, Messi diu que no està decebut i que la plantilla aspira a tot, també sense el brasiler.Aquests últims dies ha transcendit una clàusula del contracte de Leo Messi que li permet marxar del club al final de cada temporada de manera gratuïta. Preguntat sobre la qüestió, Messi no ha volgut entrar en detalls perquè el seu contracte també té una clàusula de confidencialitat. Tot i així, ha deixat clar que vol estar al Barça tot el temps que pugui: "Vull fer tota la carrera aquí perquè és casa meva".De tota manera, l'argentí ha insistit que vol un projecte guanyador i no pensa en contractes. "No vull tenir un contracte llarg i quedar-me aquí per contracte, sinó perquè vull estar bé físicament, jugar i ser important, i veure que hi ha un projecte guanyador", ha afirmat.

