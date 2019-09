Granados (PSC): «No ha de ser la ciutadania qui dirimeixi una qüestió com l'autodeterminació»

La portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados, va reiterar ahir a la nit al Catalunya nit que l'independentisme no aconseguirà un referèndum amb el PSOE al govern espanyol. "No ha de ser la ciutadania qui dirimeixi una qüestió tan important com l'autodeterminació", va reflexionar la dirigent socialista.L'afirmació va provocar un allau de crítiques a la xarxa. Entre altres, Carles Puigdemont va dir al PSC que "les coses importants, en democràcia, les haurien de decidir els ciutadans". "Qui ho ha de decidir, si no són els ciutadans? El Rei? La Vanguardia? La Caixa?", es va preguntar l'expresident a l'exili.Diputats i representants de JxCat i ERC van criticar també les paraules de Granados. La portaveu, aquest matí i citant Puigdemont, es va refermar en la seva afirmació. "Ho vaig dir clar: la solució ha de venir dels polítics i no via referèndum", ha dit a través de Twitter, i ha insistit que davant d'una "qüestió que divideix la societat" els ciutadans han de trobar l'acod "a través dels seus polítics, i no amb un referèndum". La portaveu socialista va posar d'exemple el referèndum del Brexit: "Consolida divisió i no soluciona res".

