Prop d'1.300.000 alumnes tornen a les aules

Prop de 1.300.000 alumnes tornen a les aules aquest dijous després de 82 dies de vacances. 49.976 ho faran a educació infantil, 209.398 a l'educació primària i 474.425 a l'educació secundària. 330.295 ho fan a l'etapa que més creix aquest curs en alumnat, la Secundària Obligatòria. 93.724 començaran el Batxillerat i la resta, en cicles formatius de grau mitjà, ensenyaments de règim especial. Podeu llegir aquí l'especial de NacióDigital sobre la tornada a l'escola. La resta d'estudiants, de formació professional de grau superior, d'escoles d'adults i d'escoles oficials d'idiomes han d'iniciar les classes abans del 26 de setembre. Pel curs 2019-2020, s'obren 25 nous institut-escola, s'estrenen 8 instituts i s'incorporen 670 docents i 23 professionals d'atenció educativa.Amb aquest increment, la plantilla de professorat serà de 72.535, que servirà per respondre a les necessitats d'escolarització i assolir una relació d'alumne-docent de 13 alumnes per professor a la Primària i 10 a la Secundària.Per aquest curs també es preveu la convocatòria de 3.155 places, 2.946 per al cos de professors de l'ensenyament secundari, 60 d'escoles oficials d'idiomes, 40 d'arts plàstiques i disseny, 8 de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i 110 del cos d'inspecció educativa.Durant aquest 2019, el Departament d'Educació ha iniciat 413 obres a centres educatius. 208 d'aquestes obres han estat per necessitats d'escolarització, 200 més són de millora i alguna es podrà allargar més enllà d'aquest dijous però sense impedir l'atenció de l'alumnat.Entre els projectes pedagògics que s'engeguen aquest nou curs destaca un nou programa per promoure i millorar l'expressió oral de l'alumnat, amb activitats orals tant acadèmiques com d'entorn, una iniciativa que sorgeix després d'una prova pilot a les competències bàsiques de 4t d'ESO. També es farà formació al professorat.A més a més, es preveu que tots els alumnes de 3r o 4t d'ESO facin servei comunitari, un projecte que ja es va implantar al 65% dels centres i que, segons les dades del Departament, contribueix a assolir la competència social i ciutadana, i en un 78% dels casos també ha millorat la convivència al centre. A més, un 20% dels alumnes mostren interès a seguir vinculats amb l'entitat.Enguany també es posen en marxa els plans educatius d'entorn a 54 centres de 5 municipis (Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Ripoll, Sant Vicenç dels Horts i Tàrrega) per tal de fomentar la visió comunitària com a part del sistema educatiu.

