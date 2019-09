⬛️⬜️🎥 La força dels carrers és i serà motor de canvi.

Malgrat ser la Diada més difícil, hem tornat a sortir massivament. #11SObjectiuIndependència pic.twitter.com/9dPV513bR4 — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) September 11, 2019

Centenars de milers de persones han tornat a sortir al carrer aquest Onze de Setembre per protagonitzar una nova manifestació multitudinària a Barcelona. L'independentisme civil ha recuperat el pols per exigir unitat estratègica als partits polítics.Aquest mateix dimecres al vespre, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), principal organitzadora de la concentració, ha compartit un impressionant Time-lapse de com s'ha anat omplint al llarg del matí i les primeres hores de la tarda la plaça d'Espanya i l'Avinguda Maria Cristina, on ha tingut lloc l'acte central.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor