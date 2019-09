VÍDEO Denuncien l'agressió amb una pedra a una periodista de TVE al Parlament

🔴 Manifestantes concentrados frente al Parlament han agredido a nuestra compañera @gr_angela #Diada2019 👇 pic.twitter.com/HNIsy3xBKE — 24h (@24h_tve) September 11, 2019

RTVE ha denunciat aquest dimecres que la periodista de TVE Ángela García Romero ha estat agredida durant la cobertura informativa de la concentració als exteriors del Parlament de Catalunya, que ha acabat amb la intervenció dels antiavalots dels Mossos i el Parc de la Ciutadella clausurats.A través de les seves xarxes socials, l'ens públic ha compartit un vídeo en el qual es pot veure com diversos manifestants es col·loquen davant de la càmera i llancen aigua a la periodista per a sabotejar l'enregistrament. "Mentre estava realitzant una connexió en directe, per a informar de les mobilitzacions fora de la cambra catalana, li han llançat una pedra, aigua sobre la càmera i han llançat el trípode a terra entre insults", han denunciat.El Col·legi de Periodistes ha condemnat l'agressió així com també el grup de periodistes Ramon Barnils i el Col·lectiu Ciutadella. "Tot el suport del Col·legi als professionals de TVE. Exigim una vegada més llibertat i respecte per la feina dels periodistes", ha afirmat, tot afegint que "sense periodisme no hi ha democràcia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor