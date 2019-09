Puigdemont insinua que Batlle ha manipulat a la baixa la xifra de manifestants

Gràcies per avui. Gràcies per aquests dos anys, aquest últim en particular. Perquè a mesura que avança el temps de la repressió, tot és més difícil.



Gràcies als organitzadors de la manifestació #11s2019, han fet una proesa amb tot en contra.



I gràcies a tu per ser-hi sempre. pic.twitter.com/qeyrn9zAAM — Carles Puigdemont (@KRLS) September 11, 2019

Carles Puigdemont ha afirmat que la manifestació de la Diada d'aquest 2019 ha estat "una veritable proesa" i, de fet, ha insinuat que la quantitat d'assistents podria haver estat superior als 600.000 comptabilitzats per la Guàrdia Urbana . "Malgrat la xifra que ha donat la Guàrdia Urbana, presidida per Albert Batlle i això no és innocent, sigui sensiblement inferior a la de l'any passat, és la manifestació més meritòria que hi ha hagut mai", ha assegurat el president exiliat, en un vídeo publicat al seu compte de TwitterEn aquesta intervenció, des de la Casa de la República, Puigdemont apareix junt a la delegada de la Generalitat a Brussel·les, Meritxell Serret, i l'exconseller i eurodiputat Toni Comín, amb qui havia seguit el desenvolupament de la marxa. Segons ha destacat, la massiva assistència s'ha aconseguit amb "tot en contra, a fora i a dins", en referència a que "hi ha gent a qui no li agradava i hi ha gent que ha hagut de vèncer una emprenyada gran per sortir al carrer".En aquesta situació amb gent empresonada i exiliada i sense full de ruta, ha reflexionat l'expresident, el fet de "sortir amb fortalesa i determinació s'ha d'agrair més que mai". "Tots els suflés fossin com aquest", ha ironitzat, en referència a aquells que creien que la convocatòria punxaria. Manifestacions com aquesta, ha afegit, van "pavimentant aquell llarg i dolorós però indefugible camí cap a la independència" i ha agraït el suport rebut els quasi dos anys que porta exiliat i, en especial, el darrer, "perquè a mesura que avança el temps de la repressió, tot és més difícil".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor