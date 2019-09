VÍDEOS Càrregues dels Mossos contra els manifestants a les portes del Parc de la Ciutadella

Els manifestants cremen una bandera d'Espanya al Parlament Foto: Adrià Costa



Els Mossos desallotgen el Parc de la Ciutadella. Foto: Martí Urgell Els Mossos desallotgen el Parc de la Ciutadella. Foto: Martí Urgell Els Mossos desallotgen el Parc de la Ciutadella. Foto: Martí Urgell Els Mossos desallotgen el Parc de la Ciutadella. Foto: Martí Urgell Alguns dels manifestants s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra que protegien les portes del Parlament, llençant pots de fum vermell i altres objectes, a més de sacsejar el mur de tanques situat a diversos metres de l'entrada. La BRIMO ha desplegat un fort dispositiu de seguretat.

FOTOS Els manifestants a les portes del Parlament llencen aigües i llaunes de cervesa als periodistes de TVE; informen @martiurgell, @m_fdezz i @aidamboix des del Parc de la Ciutadellahttps://t.co/8xyzoQ3hko #Diada2019 pic.twitter.com/JbfFYsezEo — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

Moments de màxima tensió entre els Mossos d'Esquadra i els concentrats a les portes del Parlament. Els antiavalots han optat per desallotjar el Parc de la Ciutadella poc abans de les nou de la nit. Ja al carrer, els manifestants han presentat major resistència, amb llançaments de roques i tot tipus d'objectes, i els agents de la policia catalana han carregat.Una hora després d'acabar-se la manifestació independentista a la Gran Via, diverses desenes de persones, algunes d'elles encaputxades, han entrat al Parc de la Ciutadella per protestar davant de l'edifici tot amenaçant amb intentar d'entrar.Els Mossos d'Esquadra han alertat del llançament d'objectes contundents, com pedres i material pirotècnic. La policia catalana ha alertat en diverses ocasions que, si no desistien, acabarien intervenint amb possibles càrregues si els llançaments d'objectes no cessaven. Durant els incidents, hi ha hagut diversos identificats i cap detingut.Diversos manifestants han llençat ampolles d'aigua i llaunes de cervesa als periodistes de Televisió Espanyola (TVE) que cobrien la manifestació a les portes del Parlament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor