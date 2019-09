Rivera demana una reunió a Sánchez per «abordar l'aplicació immediata del 155 a Catalunya»

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat per carta una reunió amb Pedro Sánchez per "abordar l'aplicació immediata de l'article 155 de la Constitució a Catalunya", segons han explicat fonts de Cs aquest dimecres a la tarda. Al ple d'aquest matí al Congrés dels Diputats, Rivera ja havia reclamat reunir-se amb el president de l'executiu en funcions per debatre la intervenció de l'autonomia catalana.A més, durant la seva intervenció al debat sobre el Brexit, Rivera també ha instat Sánchez a activar el mecanisme previ del 155 i a advertir el president de la Generalitat, Quim Torra, pel contingut de les seves últimes declaracions sobre desobediència si no s'absol els presos independentistes. Després de la sessió del matí, Rivera ha sol·licitat la reunió formalment en una missiva adreçada a Sánchez.Rivera, però, no vol ni tractar un possible suport a la investidura i ja es va negar a participar en les dues últimes rondes de reunions que va obrir el líder del PSOE amb altres líders per buscar suports. Durant el debat al Congrés, Sánchez ha acusat Rivera de "sobreactuar" amb la qüestió de Catalunya i, pel que fa al 155, li ha dit que abans hauria d'haver-hi "unes cambres i un govern que deixi d'estar en funcions" i que estigui "en plenes capacitats".Així mateix, ha recordat que el PSOE ja va donar suport al Senat a aquesta mesura quan governava Mariano Rajoy, després del referèndum i la declaració unilateral d'independència del 2017. La intenció de Ciutadans és, més enllà dels detalls tècnics concrets, saber si el president del govern espanyol té "voluntat política" per plantejar-se l'activació del 155.

