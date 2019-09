FOTOS Els concentrats al Parlament llancen llaunes i escombraries als periodistes de TVE

Periodista i càmera de TVE, envoltats d'escombraries Foto: Maria Fernández

EN DIRECTE Els @mossos alerten de llançaments de pedres, material pirotècnic i pots de fum per part d'un grup "reduït" d'encaputxats a tocar del Parlament. Adverteixen de possibles càrregues. Informen @m_fdezz i @martiurgell https://t.co/VgQkoR0vLk pic.twitter.com/YHJAXMYWW3 — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

VÍDEO La BRIMO dels @mossos es mobilitza al costat dret del Parlament amb un fort desplegament per protegir la cambra catalana. El Parc de la Ciutadella segueix obert; imatges de @martiurgell https://t.co/VgQkoR0vLk pic.twitter.com/6hSYdo8T3A — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

Enfrontaments amb els Mossos a les portes del Parlament Foto: Martí Urgell

Concentració a les portes del Parlament. Foto: Martí Urgell

Concentració a les portes del Parlament. Foto: Martí Urgell



Incidents a les portes del Parlament de Catalunya. Poc després d'acabar-se la massiva manifestació independentista a la plaça d'Espanya i la Gran Via, desenes d'encaputxats s'han personat al Parc de la Ciutadella i han topat amb un cordó dels Mossos d'Esquadra.Un grup de concentrats ha llançat llaunes de cervesa, ampolles d'aigua i refrescos i escombraries a la periodista i els càmeres de TVE que estan cobrint la manifestació, tal com es pot veure en la imatge que encapçala aquesta notícia i la que ve a continuació, ambdues de la periodista deMaria Fernández.Els Mossos d'Esquadra han alertat del llançament d'objectes contundents, com pedres i material pirotècnic. La policia catalana ha alertat d'una invertenció policial i de possibles càrregues si se succeeixen els llançaments. Segons informa la policia catalana, per ara hi han diversos identificats i cap detingut.Alguns d'aquests manifestants s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra que protegeixen les portes del Parlament, llençant pots de fum vermell i altres objectes, a més de sacsejar el mur de tanques situat a diversos metres de l'entrada. La BRIMO ha desplegat un fort dispositiu de seguretat.

