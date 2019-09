Marlaska augmenta un 14% la plantilla dels cossos policials de l'Estat a Catalunya

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha revelat aquest dimecres que ha augmentat un 14% la plantilla de la Policia Nacional espanyola i Guàrdia Civil a Catalunya, argumentant que ho ha fet per frenar la inseguretat creixent, sobretot a Barcelona. El PP l'havia titllat de "hooligan de la inseguretat" i que Cs havia denunciat una "epidèmia d'inseguretat" a Catalunya.El ministre ha defensat la coordinació amb la Generalitat i que Espanya "és un dels països més segurs del món", recomanant diverses vegades que "no s'ha de crear alarma ni frivolitzar" amb aquesta qüestió. El ministre ha sostingut que, amb l'anterior govern del PP, "amb el suport de Ciutadans", es va reduir en 12.000 el nombre d'efectius policials en el conjunt de l'Estat, dels quals 798 només a Catalunya i 428 a Barcelona. "Ja hi ha més guàrdies civils i policies que abans que arribessin vostès al govern el 2012", ha emfatitzat Marlaska, que ha xifrat en 800 l'augment d'efectius a Catalunya.La diputada del PP Ana Vázquez s'ha referit a l'increment del 36% de les dades de criminalitat entre crítiques per la gestió d'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, i les paraules d'agost de Marlaska en què va dir que, quan camina per la Gran Via, es canvia de butxaca la cartera.El diputat taronja Joan Mesquida, per la seva banda, li ha retret que Interior porti més d'un any sense convocar la Junta de Seguretat o que la reincidència en els delictes sigui "una ganga" perquè "es mira a una altra banda".Segons Marlaska, la inseguretat "no és una qüestió d'un mes o de dos, sinó d'anys". En aquest sentit, ha recordat a Joan Mesquida, a qui ha demanat que actués com un patriota, que va ser comandament únic de la Policia i la Guàrdia Civil durant el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. "Vostè va tenir el privilegi de treballar sota l'ordre del millor ministre de l'Interior", ha dit sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, i ha lamentat: "Què poc va aprendre d'ell".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor