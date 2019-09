L'esquerra independentista es manifesta: «Sense desobediència no hi ha independència»

La manifestació de l'esquerra independentista comença amb el desplegament d’una estelada al bell mig de la plaça Urquinaona; informa @m_fdezz https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/7K6pYBB5WY — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

La CUP i la resta d'organitzacions que formen part de l'esquerra independentista -Arran, Endavant-OSAN, la COS, el SEPC i Alerta Solidària- s'han mobilitzat al centre de Barcelona en la seva tradicional manifestació de l'Onze de Setembre. Enguany, amb el lema "Organitzem el poder popular", la marxa ha sortit de la plaça d'Urquinaona i acabarà amb un acte polític a la plaça Comercial, al Born.A l'inici de la manifestació, la portaveu d'Endavant-OSAN, Rita Bruguera, ha reclamat que "sense desobediència no hi ha independència” i ha valorat que no exercir-la "ens ha fet fer passes enrere".Durant el primer tram de la mobilització, els manifestants han repetit càntics anticapitalistes i independentistes.

