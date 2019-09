El commovedor motiu pel qual Marcel Mauri no vesteix la samarreta de la Diada

Jordi Cuixart, amb camisa blanca, en un acte de la campanya del referèndum Foto: Adrià Costa

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha estat l'únic ponent de l'acte central de la manifestació de la Diada que no ha vestit la samarreta oficial de color turquesa. Ha adreçat unes paraules als assistents des de l'escenari de de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona equipat amb una camisa blanca. Ho ha fet, segons ha informat la mateixa entitat cultural, per retre homenatge a Jordi Cuixart, que "sempre feia els discursos amb una camisa blanca immaculada".Mauri ha definit l'independentisme com "un mur contra el feixisme" que respon com un "sol poble" i ha enviat una advertència directa a Pedro Sánchez: "El termini de l'ONU era clar: li queden dos mesos per alliberar els presos polítics". Tot això, vestit de blanc per homenatjar Cuixart, que ha viscut aquest dimecres el seu segons Onze de Setembre entre reixes.

