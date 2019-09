VÍDEO Dos identificats per entorpir l'ofrena floral del Govern a Rafael Casanova amb l'himne d'Espanya

Torra realiza una ofrenda floral durante la #Diada19 y un vecino saca los altavoces al balcón y pone el himno español. pic.twitter.com/ywZPKbxIHd — Dawlad (@J_Merino_B) September 11, 2019

Els Mossos d'Esquadra han identificat dues persones per entorpir la tradicional ofrena floral del Govern al monument de Rafael Casanova en el marc de la Diada de Catalunya fent sonar l'himne d'Espanya mentre se sentien Els Segadors.Els fets han tingut lloc cap a les nou del matí, hora en què ha començat l'acte oficial a la cruïlla entre els carrers Ali Bei i Ronda de Sant Pere de Barcelona, just el punt on el conseller en cap de Barcelona va caure ferit l'11 de setembre del 1714 durant la Guerra de Successió.L'himne espanyol ha sonat des del balcó d'un hotel de Barcelona proper al monument de Rafael Casanova, mentre el president de la Generalitat, Quim Torra, encapçalava la tradicional ofrena floral del Govern amb motiu de la Diada Sobre les 9, el Govern ha fet l'ofrena al monument i, mentre estava sonant l'himne Els Segadors, des d'un balcó de l'hotel, ha començat a sonar l'himne espanyol a un so molt fort.L'hotel és en l'encreuament del carrer Bailén amb Alí Bei, a uns 100 metres de l'estàtua, per la qual cosa l'himne espanyol s'ha sentit durant uns minuts des d'on estava Torra i la resta de l'executiu català.

