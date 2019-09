FOTO Així segueix Puigdemont la Diada des de la Casa de la República

A la casa de la República seguim la manifestació de la Diada, acompanyant-vos a tots els qui avui heu tornat a desbordar Barcelona. #objectiuindependencia pic.twitter.com/sL21VDx0PC — Carles Puigdemont (@KRLS) September 11, 2019

La Plaça Espanya i la Gran Via de Barcelona s'han omplert per acollir la manifestació de la Diada d'enguany, convocada un cop més per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. Centenars de milers de persones han tornat a desbordar els carrers de Barcelona.Des de Bèlgica, a l'exili, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no s'ha volgut perdre la nova demostració de força de l'independentisme civil. El líder de JxCat ha compartit una imatge a les xarxes socials mostrant com ha seguit -a través d'una tele, i amb una estelada- la manifestació des de la Casa de la República, a Waterloo.

