L'ANC reclama tornar a l'Estat «el cop de la sentència»

Marcel Mauri, durant el seu parlament. Foto: Josep Maria Montaner

Carme Sansa, Jordi Domingo, Ada Parellada,Isona Passola, Titot i Lluís Llach, en els parlaments finals. Foto: Josep Maria Montaner

L'ANC reclama entomar i retornar a l'Estat "el cop de la sentència" del judici de l'1-O. Durant els parlaments de la multitudinària mobilització , la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha exigit unitat estratègica i "no cedir al xantatge". "Serà dempeus que rebrem el cop de la sentència, perquè així i no agenollats el rebrem millor i encara el podrem tornar", ha asseverat davant centenars de milers de persones Paluzie ha admès que aquesta ha estat "la Diada més difícil", ja que, dos anys després de l'1-O i amb presos polítics i exiliats, "no només no s'ha avançat, fins i tot s'han fet algunes passes enrere". "L'única via que ens ha dut fins on som, la unilateral, es desarma dia a dia", ha lamentat i, per bé que també ha admès que l'ANC ha "après dels errors del passat" i ara no posa terminis i reconeix que cal enfortir el moviment republicà, també ha avisat: "Com més temps passi, més difícil serà preparar el proper embat".Igualment, la líder de l'ANC ha reclamat "unitat per la independència, la de de debò, de fons, la que prioritza l'interès del país al del partit" per fer front a una sentència que "té un únic objectiu, aixafar el moviment independentista". "Ens volen fer creure que la independència no és possible, i nosaltres ho hem de demostrar a l'Estat i als nostres referents polítics", ha defensat.Paluzie també ha llegit una carta de l'expresident de l'entitat i ara dirigent de JxCat, Jordi Sànchez, que insta a "vèncer la por per vèncer l'Estat". "Fem com a Arenys de Munt, demostrem que aquesta correlació [de forces entorn la independència] es pot canviar, que el gegant a què ens enfrontem té els peus de fang", ha conclòs la líder de l'ANC, en referència a la primera de les consultes populars per la independència, impulsada per la societat civil.El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha clamat, citant Jordi Cuixart, que, "quan la injustícia és la llei, la desobediència civil és un dret" i ha avisat: "Si ens condemnen per exercir els drets fonamentals, per exercir la democràcia i la llibertat, que ningú ho dubti, ho tornarem a fer". Ha reclamat també als partits que els no es perdin "més en batalles estèrils" i ha enviat un missatge a Pedro Sánchez, a qui ha reclamat que compleixi el mandat de l'ONU sobre els presos: "El termini de Nacions Unides era clar, li queden dos mesos per alliberar els presos polítics o incomplirà la legalitat internacional!"."La seva repressió només ha servit per enfortir la nostra convicció que el nostre país de drets i llibertat no hi cap en el seu règim del 78", ha asseverat Mauri, qui, en un discurs parcialment en castellà, ha definit el moviment republicà com "un mur contra el feixisme". "Diuen que Catalunya està dividida, que els quedi ben clar que davant seu tenen un poble que respon com un sol poble que estima la seva llibertat", ha aplaudit. Mauri, a diferència dels altres ponents, no duia la samarreta blau turquesa de la manifestació, sinó una camisa blanca com a homenatge a Cuixart, qui sempre en duia una en els seus actes.El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha denunciat la repressió patida per càrrecs electes i ciutadans per part de l'Estat i ha replicat el discurs de la Fiscal General de l'Estat durant l'obertura de l'any judicial : "L'anormalitat no és que hi hagi gent davant de les presons, l'anormalitat és que hi hagi demòcrates i persones honestes a dins, que a Europa hi ha hagi presos polítics". El també alcalde de Port de la Selva ha fet referència als "pactes de difícil digestió" a alguns municipis, però ha asseverat que els ajuntaments respondran a la sentència del judici de l'1-O.L'actor Jaume Comas i la cantautora Meritxell Gené han presentat les Eines de País, la campanya de l'ANC per consumir en empreses alternatives a les de l'Íbex-35, així com ha defensat la mobilització i la noviolència per respondre a la sentència, apel·lant a les accions de Rosa Parks, Gandhi, el moviment LGTBI, la caiguda del mur de Berlín o la vaga dels tramvies. "Preferim el diàleg, sí, però un diàleg sincer sense repressió", han avisat, motiu pel qual han reclamat "un Govern preparat i un Parlament disposat" per "buscar alternatives", i han asseverat: "No estem disposats a tornar a l'autonomisme!".L'actriu Carme Sansa, l'advocat Jordi Domingo, la cuinera Ada Parellada, la directora de cinema Isona Passola, el cantant Francesc Ribera "Titot", i el músic i expresident del Consell Assessor del Debat Constituent Lluís Llach han donat veu a la societat civil, reclamant unitat estratègica i mobilització per assolir la independència. "Només la força de totes i tots ens permetrà decidir qui i què volem fer. Fem allò que l'Estat no espera i construïm, si cal desobeint", ha clamat Llach.L'actor David Bagés ha conduït l'acte i, en el discurs inicial, ha reclamat una estratègia unitària i que, com va ocórrer l'1-O, partits i ciutadania treballin conjuntament per "culminar el camí iniciat la tardor del 2017". La societat catalana, ha pronosticat, estarà preparada per "exercir la lluita no violenta" i per plantar-se "davant la repressió de l'Estat" un cop arribi la sentència del judici de l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor