L'independentisme omple plaça Espanya i la Gran Via en una nova Diada multitudinària

El cap de la manifestació, a Plaça d'Espanya Foto: Adrià Costa

La Gran Via de Barcelona, una hora abans de l'inici de la manifestació independentista Foto: ACN

Els alcaldes de les quatre demarcacions, inclosa la de Barcelona, Ada Colau, han reclamat l'absolució dels presos en l'acte d'Òmnium a l'Arc de Triomf

EN DIRECTE Centenars de manifestants amb estelades ja tallen plaça d'Espanya i els carrers adjacents. Falten menys de dues hores per al moment àlgid de la manifestació però l'ambient ja és totalment festiu; informa @aidamboix https://t.co/puzWRp406k #Diada2019 pic.twitter.com/DNra2B4jjb — NacióPolítica (@naciopolitica) September 11, 2019

La Plaça Espanya i la Gran Via de Barcelona ja són plenes per acollir la manifestació de la Diada d'enguany, convocada un cop més per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. Des de mig matí, com és habitual des del 2012, centenars d'autocars i vehicles particulars han començat a arribar a la capital catalana per participar en la marxa, que arriba a les portes de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. La manifestació compta amb la presència de tots els partits i de bona part de membres del Govern, inclòs el president Quim Torra, que ahir es va comprometre a "exercir" l'autodeterminació en el discurs institucional La concentració d'aquest 2019, la segona des del referèndum de l'1-O, de l'aplicació del 155 i de l'empresonament i exili dels líders governamentals i civils que van protagonitzar la tardor del 2017, porta com a lema Objectiu independència i comptarà amb els discursos d'Elisenda Paluzie -presidenta de l'ANC-, Marcel Mauri -vicepresident d'Òmnium- i Josep Maria Cervera -president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)-. No ha estat l'any més tranquil per als partits i les entitats, tenint en compte que la repressió ha continuat i que no hi ha unitat estratègica entre tots els actors. Ja és el segon any consecutiu que la Diada s'afronta sense consens sobre el full de ruta.Segons les dades de l'Assemblea, la xifra d'inscrits a la manifestació ha arribat als 450.000 a les portes de la concentració un número lleugerament inferior a la de l'any passat. El total d'autocars contractats per anar a Barcelona han arribat als 1.200, com acostuma a passar en cada convocatòria de l'Onze de Setembre. El nombre de samarretes venudes, en aquesta edició de color turquesa, han superat les 250.000. Aquestes vendes són fonamentals per a la tresoreria de l'ANC.Com és habitual en cada convocatòria, hi han assistit els principals actors de l'independentisme. A la delegació del Govern s'hi han sumat representants de Junts per Catalunya (JxCat), el PDECat, ERC, la CUP, el Consell per la República i les associacions de familiars dels presos i contra la repressió. "Avui es comença a respondre a la sentència", ha apuntat Torra. Maria Sirvent, diputada de la CUP, ha cridat a pressionar per assolir els reptes de país amb la independència de Catalunya al centre, i a treballar per la "conquesta dels drets civils" que estan sent "vulnerats de forma sistemàtica".ERC, que aquest any s'ha concentrat al tram número 12 -no hi havia zona d'autoritats-, ha celebrat un acte al migdia prop de la manifestació. "Ningú renuncia, ningú deserta i hem nascut per defensar la independència del nostre país", ha assenyalat Pere Aragonès. El vicepresident del Govern ha carregat contra la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, i destacat que l'independentisme no desistirà del seu objectiu: "Que n'aprenguin, que no hem viscut a renunciar ni a resistir, hem vingut a guanyar, a guanyar i a guanyar".El matí ha estat marcat per l'acte que ha organitzat Òmnium a l'Arc de Triomf. L'entitat presidida per Jordi Cuixart ha aplegat totes les sensibilitats del sobiranisme en un assaig general de la resposta unitària a la sentència del Suprem . Ha estat tan important el missatge transmès -la petició d'absolució dels presos polítics, amb una expressió ben gràfica a l'escenari- com qui s'ha sumat a la reivindicació pilotada per Òmnium.Han compartit presència Marcel Mauri i Elisenda Paluzie, familiars dels presos polítics -les parelles de Cuixart, Joaquim Forn i Raül Romeva-, juristes, acadèmics i actors. Però també ha estat rellevant la coralitat de dirigents polítics que han acompanyat l'entitat, des del president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i consellers del Govern, fins a representants d'ERC, JxCat, la CUP i portaveus dels comuns -Jaume Asens i Jéssica Albiach-, així com una nodrida representació d'alcaldes.Els batlles de les quatre demarcacions, inclosa la de Barcelona, Ada Colau, han reclamat l'absolució dels presos. "És una barbaritat que faci dos anys que són a la presó", ha assenyalat Colau en un missatge enregistrat en el qual ha dit que és "imprescindible" vetllar per la llibertat d'expressió i el dret a manifestació, i ha recordat la bona relació que manté amb Cuixart, erigit en reclam del lema Ho tornarem a fer.Des de la presó, Cuixart ha emès un dels missatges troncals de la jornada. "Ens volen dividir entre els partidaris del diàleg i de la confrontació, però la defensa permanent del diàleg és l'única via per a la resolució del conflicte", ha afirmat el president d'Òmnium des de Lledoners, en un breu carta llegida per Mauri. Cuixart ha volgut així cosir esquerdes entre les dues principals estratègies que afloren a l'independentisme. "Mai no renunciarem al diàleg, tampoc amb els qui ens voldrien veure molts anys a la presó", ha reblat Cuixart en una missiva aplaudida pel públic concentrat a l'Arc de Triomf.

