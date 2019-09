VÍDEO França es carrega els Estats Units als quarts de final del Mundial de bàsquet

La selecció de bàsquet d'Estats Units ha quedat eliminada del Mundial de bàsquet de la Xina en caure contra França (79-89) als quarts de final. El conjunt nord-americà no perdia un partit del campionat de la copa del món des de l'any 2006, quan va perdre a les semifinals contra Grècia.El USA Basketball no ha sobreviscut a les crítiques i a les desenes de baixes que han anat confeccionant una plantilla irregular per a enfrontar-se a les grans potències mundials del bàsquet. La selecció de França, amb Evan Fournier i Rudy Gobert al capdavant, s'han emportat per davant els jugadors dirigits per Gregg Popovich. Donovan Mitchell, amb 29 punts, ha estat l'únic nord-americà que ha lluitat contra la derrota.La premsa esportiva dels Estats Units ha carregat contra la gestió de la selecció, tot i aplaudir els 12 jugadors que es van oferir per anar amb el conjunt nacional, arran de les baixes de les grans estrelles que han decidit prioritzar els campionats domèstics, com l'NBA.

