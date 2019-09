VÍDEO I FOTO Ciutadans desplega una pancarta gegant «al cor de Barcelona»

Cataluña somos todos.



Hoy y siempre.



Así de bonito luce hoy el corazón de Barcelona 😉pic.twitter.com/p74aTeuMal — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) September 11, 2019

El separatismo vuelve a convertir la Diada en una fiesta privada pagada por todos. Un día que debería ser de unión de los catalanes lo usan para fomentar la división y el enfrentamiento y homenajear a golpistas. Sr. Torra, que le quede claro: Cataluña somos todos, hoy y siempre. pic.twitter.com/A98buRXyvj — Lorena Roldán (@Lroldansu) September 11, 2019

Ciutadans ha desplegat una pancarta gegant a Barcelona en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Situada a la cruïlla entre l'Avinguda Diagonal i la Via Augusta, el partit liderat per Albert Rivera ha reivindicat a les xarxes, i a través de la pancarta, que "Catalunya som tots, avui i sempre".Lorena Roldán, líder del partit a Catalunya i cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, ha volgut interpel·lar directament al president Quim Torra en el seu missatge a les xarxes socials. "El separatisme torna a convertir la Diada en una festa privada pagada per tots", ha afirmat Roldán.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor