L'estelada gegant de la Patum viatja en bus a la Diada per mantenir «ben viu» el clam per la República

VÍDEO Més de mig miler de veïns i veïnes de Berga viatgen en bus cap a Barcelona per assistir a la manifestació de la Diada. Hores d'ara, els 10 busos de l'@ANC_Berga i @omniumbergueda han sortit ja de la capital del Berguedà; per @pmarquez86https://t.co/TTQBqH2Ktw #diada2019 pic.twitter.com/B7Pq8sQbTq — NacióBerguedà (@NacioBergueda) September 11, 2019



Queralt Cortina donant instruccions a l'autobús. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Joan Sabata i Josep Vilalta, a l'autobús. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Maria Àngels Torres (a la dreta) al bus cap a Barcelona per assistir a la Diada. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Arribada a Barcelona dels autobusos. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Plovisqueja a Berga quan sonen els últims compassos del Cant dels Segadors a l'ofrena floral al monument Rafael Casanova. S'obren els primers paraigües grocs i la gent es refugia en bars propers mentre la Cobla Pirineu dona inici a una ballada de sardanes al parc del Pla de l'Alemany. Els autobusos que organitza l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Berga i Òmnium Berguedà comencen a organitzar-se poc després en el mateix punt. Més de 800 berguedans baixen en una quinzena d'autobusos a la multitudinària concentració de Barcelona. Hi van 10 autocars de Berga i almenys quatre més de Gironella, Puig-reig i Bagà.A Berga, la majoria dels berguedans que pugen al migdia als autobusos d'Alsa porten la samarreta blava amb una estrella al bell mig que simbolitza el clam d'enguany per la independència. Hi ha menys uniformitat de color que en altres ocasions però la samarreta de l'ANC continua sent la més portada entre la gentada que puja als autocars. Molts també porten estelades i en un dels autobusos s'hi amaga la que segur que protagonitzarà un dels moments més impactants de la tarda: la bandera estelada gegantina de 20x9 metres que va desplegar-se per Patum a la plaça de Sant Pere acompanya un dels vehicles que baixen veïns i veïnes de Berga a Barcelona. Queralt Cortina és la voluntària que s'encarrega de la logística de l'autobús número 8 i fa el recompte de persones abans de marxar. En aquest autobús, com a la resta, hi van parelles, grups d'amics i famílies senceres convençudes que la mobilització és més necessària que mai, malgrat la desunió política de les forces sobiranistes. Poc després de sortir de Berga, Cortina explica que l'ANC Berga i Òmnium Berguedà desplegaran la gran estelada de Patum al tram 10, el del Berguedà, en la confluència del carrer Tarragona amb el carrer Consell de Cent, prop del parc de l'Escorxador.L'estelada es desplaçarà de mà en mà fins al centre de la plaça Espanya; així que Cortina anuncia que es busquen voluntaris per fer-ho possible, relata Cortina.Els presos polítics i la imminent sentència del Supremsón el principal motor de preocupació i protesta dels berguedans amb qui parla aquest diari durant el trajecte. Molts han estat a totes les massives manifestacions que s'han fet des de 2012 però altres són veterans de la lluita independentista. Joan Sabata i Josep Vilalta, que baixen amb les respectives parelles, en són un exemple. "Vaig començar a anar a manifestacions l'any 1987, jo el problema que tinc és que quan em van parir, per coses del plorar, ja vaig començar a cantar independència. Des de llavors fins ara vaig a totes les manifestacions que puc", somriu.Hi coincideix Vilalta amb qui han compartit més d'una concentració per les llibertats del país i que el 2003 ja va manifestar-se amb una pancarta que, en anglès, reclamava que Catalunya fos el proper estat d'Europa. "Érem quatre enmig de plaça Catalunya i, de sobte, s'hi van sumar 200, la fotografia va sortir als diaris", recorda. "Diu que van dir que a veure si estaven bojos, no era ni per la Diada", riu Núria Picas, la seva esposa. Picas defuig fer-se una foto i recorda entre somriures que "el polític és ell".Qui baixa amb tota la família és Maria Àngels Torres. Explica que no falta a cap concentració des de 2012 i que no ha dubtat ni un moment que enguany també havien de ser-hi "ara més que mai". "Especialment aquest any no hi podíem faltar, sobretot pels presos polítics, que sàpiguen que continuem estant amb ells, donant-los suport", aclama. "Per empènyer els polítics" i mantenir "ben viu" el moviment, diu.Jaume Corominas de Sant Jordi, que també és amb família i amics a l'autobús número 8, hi coincideix. "Des que van començar hem baixat cada any i seguirem fent-ho fins que puguem penjar només la senyera", afirma.Amb les instruccions apreses, un centenar de quilòmetres més tard, l'autobús arriba a la zona de plaça Espanya on li costa avançar per la gran quantitat de vehicles similars que hi fan camí. Hi ha tanta gent que, sota instruccions de la Guàrdia Urbana, acaba aparcant molt més lluny, prop del Poble Espanyol.Aquest Onze de Setembre els berguedans estan cridats a ser el tram 10 des d'on es desplegarà l'estelada gegant que va fer vibrar la plaça de Sant Pere per Patum, i que aquests mesos ha recorregut el país. "Els voluntaris estan cridats a posar-se a la part de darrere del tot del tram per tal de desplegar-la", explica Queralt Cortina. Fins a Barcelona ha arribat ben plegada i custodiada per membres de l'ANC Berga. Fins a les 17.14 continuarà ben guardada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor