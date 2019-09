FOTOS Venda de samarretes falsificades de l'ANC a la plaça d'Espanya

Venda de samarretes falsificades de l'ANC Foto: Aida Morales

Com és habitual any rere any, poques hores abans de començar la manifestació de la Diada han aparegut a l'epicentre de la mobilització, a la plaça d'Espanya, venedors de samarretes falsificades de l'ANC. Seguiu minut a minut tot el que passi a la manifestació. Enguany, a més, s'han situat a pocs metres del punt oficial de venda de samarretes de l'entitat. En concret la botiga en qüestió es troba a la sortida del metro de plaça Espanya a prop de l'Hotel Catalonia. Les samarretes són pràcticament iguals que les oficials, però no incorporen l'himne de l'ANC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor