ERC reivindica que «ni renuncia ni deserta» de l'objectiu de la independència

Marta Rovira: "Hem de defensar que no som delinqüents i que defensar la independència no és un crim"

Gabriel Rufián: "Que t'humiliïn no és que no et donin un ministeri, sinó que t'empresonin per les teves idees"

"Ningú renuncia, ningú deserta. Hem nascut per defensar la independència". Aquest és la reivindicació que fa ERC en una Diada marcada per la divisió estratègica de l'independentisme malgrat la treva per garantir l'èxit de la mobilització. L'ha fet el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, des de l'acte que els republicans han convocat just abans de la gran manifestació convocada per l'ANC. Una trobada dissenyada per reafirmar el compromís del partit amb la independència en un moment en què alguns sectors l'han posat en dubte.I en contrarestar aquests dubtes s'han centrat els missatges de la plana major republicana. Si bé Aragonès ha afirmat que el seu compromís és "deixar enrere un estat monàrquic i corrupte al servei dels oligopolis", la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha dit des de Ginebra que segueixen "forts malgrat la repressió" i que si aquesta Diada és "diferent" és, especialment, per la necessitat de defensar que no són "delinqüents" i que treballar per la independència "no és un crim"."Cal que ens aixequem i ens haurem de tornar a aixecar per la sentència", ha alertat Rovira. I Aragonès, en sintonia, ha avançat que la resposta a la sentència "de la vergonya" haurà de donar-se des del carrer i també des de les institucions, una de les premisses que en els darrers dies han consensuat els diferents actors de l'independentisme. Això sí, en la línia de muscular el projecte republicà, ha afegit que des d'ERC "obren les portes per sumar" a tots els que vulguin respondre a la sentència.En un dia en què s'ha fet evident la incapacitat del PSOE i de Podem per arribar a un acord d'investidura i amb una repetició electoral a tocar, els republicans també han carregat contra el govern de Pedro Sánchez. Aragonès s'ha adreçat directament a la vicepresidenta Carmen Calvo, a qui ha retret que hagi afirmat que mai hi haurà un referèndum a Catalunya. "Ells saben que quan sortim al carrer som majoria i per això volen impedir el dret a vot. Estan disposats a passar vergonya davant del món i d'Europa per tenir empresonats líders polítics i socials", ha etzibat.Contundent ha estat també el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que s'ha adreçat tant al PSOE com a Podem. Just el dia en què el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desitjat que la Diada sigui aviat una jornada "de tothom", Rufián ha replicat que és cert que "falten catalans": els presos i els exiliats. Sense mencionar directament el partit de Pablo Iglesias, ha afirmat que "que t'humiliïn no és que no et donin un ministeri, sinó que t'empresonin per les teves idees".La Diada d'enguany ha estat precedida pel distanciament exhibit públicament entre els partits i l'ANC. Per primera vegada des del 2012, l'entitat ha decidit no reservar un espai per a autoritats. I també per primera vegada exconsellers com Anna Simó i Josep Huguet han declinat participar a la manifestació en considerar que des de l'ANC s'ha alimentat un clima en contra d'ERC especialment per no apostar per la via unilateral.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor