16:10 Una nova Diada multitudinària escalfa motors al centre de Barcelona. Milers de persones ja omplen els carrers a l'espera que arrenqui la manifestació a Plaça Espanya, on se celebrarà l'acte polític. Per Sara González, Aida Morales i Oriol March.

16:01 FOTOS El clam d'unitat als partits i les proclames per la llibertat i contra la repressió són les més habituals en la majoria de pancartes https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/0LCA1Beo2C — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

15:59 Un mini "independentista" amb l'estàtua d'un segador a sobre acapara totes les mirades de plaça Espanya. Els seus propietaris expliquen que simbolitza el trencament de les cadenes de l'Estat. Informa @aidamboix https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/rV2b9uMEmd — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

15:54 Pere Aragonès: "Ningú renuncia, ningú deserta i hem nascut per defensar la independència del nostre país". El vicepresident del Govern carrega contra la vicepresidenta Carmen Calvo i assegura que l'independentisme no desistirà del seu objectiu: "Que n'aprenguin, que no hem viscut a renunciar ni a resistir, hem vingut a guanyar, a guanyar i a guanyar".

15:54 El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, clou l'acte d'ERC: “No fem tot això per un canvi de bandera. Volem deixar enrere un estat monàrquic i corrupte al servei dels oligopolis".

15:54 Marta Rovira: “No som delinqüents. Defensar la independència no és un crim”. La secretària general dels republicans reclama el dret a defensar el projecte de la independència de la mateixa manera que altres partits defensen el seu projecte. “La sentència serà una condemna a la democràcia”, ha advertit.

15:54 La secretària general d'ERC, Marta Rovira, intervé a l'acte a través d'un vídeo. "Seguim forts malgrat la repressió i les amenaces. Seguim determinats per arribar fins al final. En som molts i molt diversos", ha dit.

15:43 Torrent crida a “fer el camí ampli i sumar gent al servei de la República”. Ha reivindicat ERC com a “imprescindible” per aconseguir aquest objectiu i ha demanat als militants que ajudin a "enfortir" el projecte. ".Som-hi, no pararem".

15:43 El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que, per molt que pronostiquin cada any que l'independentisme es “desinfla”, els carrers es tornen a omplir per a la Diada. “Hi serem dempeus tantes vegades com convingui, també després de la sentència de la vergonya que condemnarà els nostres companys i la democràcia. No abandonarem mai els carrers”, ha dit.

15:43 EN DIRECTE Centenars de manifestants amb estelades ja tallen plaça d'Espanya i els carrers adjacents. Falten menys de dues hores per al moment àlgid de la manifestació però l'ambient ja és totalment festiu; informa @aidamboix https://t.co/puzWRp406k #Diada2019 pic.twitter.com/DNra2B4jjb — NacióPolítica (@naciopolitica) September 11, 2019

15:41 La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, assegura que l'independentisme està "a punt" per a una sentència que voldrà “retallar la democràcia” i ha assegurat que sortiran a "defensar-se".

15:40 El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, respon al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per haver desitjat que la Diada sigui “per a tothom”: “Tens raó Pedro, falten catalans i catalanes, falten els nostres companys presos i exiliats, per a la teva vergonya".

15:40 FOTOS Venda de samarretes falsificades de l'ANC (@assemblea) a la plaça d'Espanya. Es troba a pocs metres del punt de venda oficial de l'entitat independentista https://t.co/ihCqzycyzJ #Diada2019 pic.twitter.com/qdRwJXkvwh — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

15:31 L'estelada gegant de la Patum viatja en bus a la Diada per mantenir «ben viu» el clam per la República; per Pilar Márquez Ambrós. NacióDigital acompanya un dels autocars amb què centenars de berguedans es desplacen a Barcelona.

15:31 La zona més propera a l'escenari es comença a ambientar amb música, al ritme de la popular Bella Ciao; informa @aidamboix des de la plaça d'Espanya https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/LwLDdpO1NF — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

15:31 "Malgrat la repressió, no podran amb nosaltres. No estan passant ni passaran. Ens esperaven dividits, enfrontats i afeblits, però estem ferms i forts", ha assegurat el líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall.

15:31 A punt de començar l'acte polític d'ERC al Parc Joan Miró. Intervindrà la plana major del partit, encapçalada per Marta Rovira per vídeo i el vicepresident Pere Aragonès. Unes 500 persones participen del dinar dels republicans. Informa Sara González.

15:30 Ester Capella a Moià, davant el monument a Casanova: «No podem preveure el futur, però circula un corrent que persistirà»; informa Xavier Rius Sant. Els deu ajuntaments del Moianès i una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral a la vila natal de qui va ser conseller en cap el 1714.

14:48 L'epicentre de la manifestació de la Diada, ubicat a plaça d'Espanya, comença a omplir-se amb els primers manifestants, malgrat el fort vent que ha començat a bufar. L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per ventades, i els Bombers ja han realitzat 50 serveis a la ciutat per branques caigudes i problemes amb façanes.

14:32 A NacióDigital i coincidint amb la Diada, continuem demanant la llibertat dels presos polítics.

695 nits amb presos polítics catalans a les presons espanyoles. A @naciodigital continuem reclamant #llibertatpresospolitics https://t.co/LymZ6hygpU pic.twitter.com/gtY2tkUQLJ — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

14:13 Manifestants independentistes comencen a arribar a la plaça d'Espanya de Barcelona quan falten tres hores perquè comenci la manifestació, que es preveu de nou multitudinària. Informa @aidamboix https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/ExZtO4MXvN — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

13:54 Els autobusos d’#Osona posen el rumb cap a la manifestació de Barcelona https://t.co/6SmECjHjFf — Osona.com (@osona) September 11, 2019

13:52 El Roser acull la major part de les ofrenes per la Diada a Lleida; informa Àlvar Llobet. Només el PSC i el Comú han portat flors al monòlit que hi ha la Seu Vella, tot i que els segons han fet una ofrena als dos llocs.

13:50 Solemne i reivindicativa commemoració de la Diada a la plaça Onze de Setembre de Manresa, informa Pere Fontanals. Un total de 49 entitats s'ha adherit a la commemoració i han participat a l'ofrena floral.

13:29 Òmnium fa de la Diada un assaig de la resposta unitària a la sentència. Jordi Cuixart sosté que "la defensa permanent del diàleg és l'única via per a la resolució del conflicte" en un acte coral a l'Arc de Triomf pensat per mostrar la transversalitat del clam d'absolució dels presos. Crònica de Joan Serra Carné.



13:27 Granollers celebra la Diada de l'Onze de Setembre sense pluja i amb menys reivindicacions; informa Jaume Ventura

13:27 Parlaments i homenatges en la vessant més institucional de la Diada a les Terres de l'Ebre.

Aguaita.cat repassa als actes institucionals organitzats en motiu de l'Onze de Setembre al territori.

13:17 Marcel Mauri lamenta que l'"Estat continuï sense fer cap proposta per resoldre el conflicte". El vicepresident d'Òmnium lamenta que la Fiscalia i el Suprem ja hagi donat per condemnats els presos quan es va demanar que s'acati la sentència. Mauri recorda que la sentència obligarà a reaccionar el sobiranisme: "Tots aquells drets que siguin condemnats hauran de ser exercits, també el dret a l'autodeterminació". Per cloure el seu discurs, el dirigent d'Òmnium ha reiterat les paraules de Jordi Cuixart: "Ho tornarem a fer, perquè no podríem fer una cosa diferent".

13:00 La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, també participa en l'acte d'Òmnium. Ha llegit un missatge escrit per Isabel Clara Simó per insistir en la determinació de l'independentisme: "Si estem convençuts que volem la llibertat, no ens aturarà ningú".

12:55 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, participa en un vídeo projectat en l'acte d'Òmnium i demana l'"absolució" pels presos. "És una barbaritat que faci dos anys que siguin a la presó", ha afirmat Colau en el missatge enregistrat, en el qual ha reivindicat la llibertat d'expressió i el dret a manifestació.

12:49 Familiars dels presos, com la dona de @quimforn, Laura Masvidal, o Esther Cuixart, germana de @jcuixart, llegeixen missatges de suport als presos a l'acte de l'entitat a l'Arc de Triomf; informa @jserracarne https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/yIyZIOIgpO — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

12:45 VÍDEO El cant dels Segadors ha servit per acabar l'acte de la Diada de l'Onze de Setembre a Granollers; informa @jaumevb https://t.co/PRJLJyol05 #Diada2019 pic.twitter.com/ugxfchR3lt — NacióGranollers (@NacioGranollers) September 11, 2019

12:45 Pedro Sánchez s’atribueix una suposada davallada de l’independentisme a Catalunya. El president del govern espanyol en funcions acusa el PP i Cs de recuperar el discurs sobre el 155 quan senten "aroma preelectoral".

12:37 VÍDEO Més de mig miler de veïns i veïnes de Berga viatgen en bus cap a Barcelona per assistir a la manifestació de la Diada. Hores d'ara, els 10 busos de l'@ANC_Berga i @omniumbergueda han sortit ja de la capital del Berguedà; per @pmarquez86https://t.co/TTQBqH2Ktw #diada2019 pic.twitter.com/B7Pq8sQbTq — NacióBerguedà (@NacioBergueda) September 11, 2019

12:34 Els partits independentistes de Sabadell, Òmnium i ANC lamenten que s’obviï el presos polítics en el manifest de la Diada; informa Albert Hernàndez

12:32 En marxa l'acte d'@omnium a l'Arc de Triomf per reivindicar l'absolució dels presos, avantsala de la gran manifestació de la tarda; informa @jserracarne https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/vyzbszHIUW — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

12:18 Dos consellers del Govern, Alfred Bosch i Teresa Jordà, se sumen a l'acte d'Òmnium, que també comptarà amb representants dels comuns, com Jaume Asens, i en el qual hi haurà un vídeo de suport dels alcaldes, en la qual hi participarà Ada Colau.

12:08 VÍDEO Ofrena conjunta dels partits de polítics de Granollers a la Plaça Onze de Setembre; informa @jaumevb https://t.co/PRJLJyol05 #Diada2019 pic.twitter.com/K8Mz96KEJb — NacióGranollers (@NacioGranollers) September 11, 2019

12:06 MINUT Més de 25 entitats i partits fan l’ofrena floral a Rafael Casanova a Bergahttps://t.co/KaGn6bluov #diada2019 — NacióBerguedà (@NacioBergueda) September 11, 2019

12:03 El president @QuimTorraiPla arriba a l'acte d'@omnium. Ho fa acompanyat de la seva dona, que vesteix la samarreta de la manifestació de la Diada. Informa @jserracarne des de l'Arc de Triomf https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/1usimivxzw — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

11:55 «Els 1714» de l'esport català. Fosbury repassa les grans derrotes dels nostres, en motiu de la Diada.

11:42 La Coronela de Barcelona i més entitats fan la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova; fotografies d'@AdriaCostaRifa https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/xxlaP3eV1n — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

11:31 La pluja desllueix la Diada d'enguany a Sabadell que reclama fer una «Catalunya més integradora, justa i solidària»; informa Albert Hernàndez amb fotos de Juanma Peláez



11:30 FOTOS de l'ofrena floral a Sant Celoni (el Vallès Oriental); per Jordi Purtí.

FOTOS ofrena floral al monument 11 de Setembre de Sant Celoni https://t.co/24iKnhL5LY #Diada2019 #santceloni #ofrenafloral #baixmontseny pic.twitter.com/VZPfNJP9FI — NacióBaixMontseny (@baix_montseny) September 11, 2019

11:19 🔴 ÚLTIMA HORA: Els actes de la Diada a la plaça de Catalunya de #Terrassa se suspenen per la pluja https://t.co/Fs3IvPM8EE #Diada2019; informa @annamiraperich — LaTorre (@torrepalau) September 11, 2019

11:13 L'ANC aposta per una aturada de país com a resposta a la sentència del judici del procés. La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, afegeix que "ja es veurà quin és el millor mecanisme", si és una aturada d’un dia o si es convoca una vaga general. També ha demanat als partits i institucions que s'involucrin en la resposta a la sentència perquè "no es pot demanar a la gent que siguin els únics que reaccionin".

11:05 Quatre autocars baixaran del Pallars a Barcelona per assistir a la manifestació de la Diada, ho explica Jordi Ubach. Tres d’ells del Pallars Jussà i el restant del Pallars Sobirà, la meitat dels vuit que es van omplir l’any passat.



11:05 La pluja no atura els «motards» independentistes. Uns 700 motoristes surten de la plaça Major de Vic; informa Carles Fiter (@cfitverd) 📸 @AlbertAlemany https://t.co/EPmFcXZUlh #Diada2019 pic.twitter.com/ZF750e6O2i — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

11:01 Casado diu que Torra "apel·la a la rebel·lió" i afirma que no és un interlocutor "homologable per seure a negociar". El president del PP demana a Sánchez que aclareixi si indultarà "els presos colpistes".

10:55 Rivera demana a Sánchez que activi el mecanisme previ del 155 per les manifestacions de Torra. El líder de Cs assegura que "els separatistes han convertit la Diada en una festa privada pagada per tots".



10:53 FOTOS Gegants i castellers també han desfilat pel monument de Rafael Casanova durant l'ofrena floral. Fotografies de Josep M. Montaner (@fotomontaner) https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/XiCtOGoqcM — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

10:51 #Berga celebra la Diada de l’Onze de Setembre aquest dimecres amb la hissada de la bandera i l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova #Diada2019https://t.co/TTQBqGL94W pic.twitter.com/sm9pdNRGEf — NacióBerguedà (@NacioBergueda) September 11, 2019

10:49 Centenars de persones van desafiar ahir la pluja en la XII Marxa de Torxes de Tortosa; informa Aguaita.cat

10:39 Junqueras assegura en una entrevista a Reuters des de la presó que l'estat espanyol vol "escapçar" el moviment independentista per la via de la repressió.

10:38 El regidor d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, reclama que Barcelona deixi de ser només "l'escenari on passen les coses" i es converteixi un actor que sumi la ciutadania i les institucions pel "compromís amb la llibertat".

10:38 Bona #Diada2019 a tothom!

Hoy debería ser un día que una a todos los catalanes y catalanas. Por el camino del diálogo dentro de la Constitución, la convivencia, el respeto y el entendimiento. pic.twitter.com/FaiFV9FkIt — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2019

10:38 La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, parla d'un context d'anormalitat política i valora que la sentència del.judici de l'1-O marcarà "els límits de la democràcia" a l'estat espanyol.

10:21 El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, assegura que si la sentència del judici de l'1-O no és absolutòria, l'estat espanyol tindrà un "greu problema" amb la justícia i la democràcia.

10:19 La pluja a Olot obliga a fer els actes institucionals de la #Diada2019 dins de l'Ajuntament. 📸 @MartiAlbesa https://t.co/6KOntSBNvM pic.twitter.com/Rqf2XkM3Gx — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

10:17 La líder dels comuns Jessica Albiach parla d'un context d'"excepcionalitat i incertesa". Demana buscar "objectius comuns" i reclama l'alliberament dels presos politics.

10:14 Uns 700 «motards» independentistes marxen de la plaça Major de Vic cap a Barcelona. Pel camí es reuniran amb uns dos-cents més. Informa @cfitverd https://t.co/JuQpRHUO7F #Diada2019 #Osona pic.twitter.com/n0ZerfNnNE — Osona.com (@osona) September 11, 2019

10:14 Comença l'acte de la #Diada19 a #Sabadell amb l'hissada de la senyera al pont del parc Catalunya, en el.moment que torna al ploure; informa @AlbertHdzVehttps://t.co/9Fmryy823F pic.twitter.com/vqxz6mSJWQ — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 11, 2019

10:14 El portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, valora que el mandat de l'1-O no és "interpretable" i demana a la majoria independentista del Parlament que faci efectiva la declaració d'independència. Castellà defensa la via unilateral i la "insubmissió col·lectiva de ciutadans i institucions.

10:12 El líder de JxCat, Albert Batet, compara la repressió actual de l'Estat amb la del 1714 i assegura que tot i així la "voluntat de ser un Estat" continua vigent. "Mentre Espanya està en crisi, a Catalunya mantenim ferma la majoria independentista".

10:12 Miquel Iceta crida a buscar objectius que puguin ser compartits de manera més amplia. "Els catalans hem estat massa dividits al voltant d'una qüestió concreta que ens impedeix avançar", ha apuntat el líder del PSC, que ha reclamat trobar "espais comuns de reunir la societat i garantir el respecte per a totes les idees".

10:07 El president del PDECat, David Bonvehí, demana una Diada "reivindicativa" amb un "especial record" per als presos i exiliats. " Agafant el fil del 2017, continuarem avançant", assegura.

10:04 Ramon de Vilana-Perles, el català que va governar a Europa després del 1714; us acosta la seva figura Pep Martí.

09:59 Cada tram de la diada és un tram més que recorre la independència de Catalunya. Avui tornarem a ensenyar al món que persistim malgrat la repressió, que tenim dret a viure en pau i lliures, que ningú no pot decidir per nosaltres el nostre futur #Diada19 #objectiuindependencia pic.twitter.com/yWIID2esnu — Carles Puigdemont (@KRLS) September 11, 2019

09:55 El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, demana recuperar la "normalitat democràtica" i reclama l'alliberament dels presos polítics per aconseguir-ho. Pacheco també exigeix als partits abandonar el partidisme per aconseguir un pacte de govern a l'Estat i l'aprovació dels pressupostos a Catalunya.

09:54 El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, assegura que aquesta Diada "plou sobre mullat" en la manca de "solucions polítiques" per recuperar drets socials, que vincula als nacionals.

09:47 Des de la presó, Bona Diada Nacional!

Gaudiu-la, sortiu al carrer, demostrem la nostra determinació en defensa dels nostres drets i les nostres llibertats com a poble i com a homes i dones amb dret a decidir el nostre futur en llibertat.

Som i serem!

Bon cop de falç!#11S2019 — Joaquim Forn (@quimforn) September 11, 2019

09:47 Els ho vaig dir al Suprem: a Catalunya no coneixem la paraula resignació. Al contrari, avui més que mai defensem pacífica i democràticament el nostre dret a l’autodeterminació!

Molt bona #Diada2019 #ObjectiuIndependència #absolució — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) September 11, 2019

09:46 Des del Centre Penitenciari de Mas d’Enric, injustament privada un dia més de les meves llibertats, us animo que avui, com sempre, exerciu els vostres drets democràtics lliurament i pacíficament. Bona Diada Nacional de Catalunya! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) September 11, 2019

09:44 Acte institucional, ahir a Vic, amb fotos de Josep M. Montaner:

Vic homenatja Bac de Roda i recorda els orígens de la Diada amb Laura Borràs 📸@fotomontaner https://t.co/CGN5bKWPCG #Osona pic.twitter.com/fQ0YARDSaW — Osona.com (@osona) September 11, 2019

09:39 Ofrena floral del Govern al monument de Rafael Casanova, aquest matí. Foto: ACN

09:39 El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, qualifica Rafael Casanova de "gran españolazo" i demana que l'Onze de Setembre no sigui una "Diada nacionalista" sinó de "tots els catalans".

09:38 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que Catalunya viu un moment d'excepcionalitat i assegura que les institucions no podran recuperar la normalitat del debat polític fins a l'alliberament dels presos polítics. Colau insta el PSOE a arribar a un acord amb Podem per evitar eleccions a l'Estat i insta la resta de forces polítiques a treballar per aprovar els pressupostos a Barcelona i a Catalunya.

09:35 El president del Parlament, Roger Torrent, parla d'una Diada "excepcional" a causa dels presos polítics i els exiliats. Torrent demana que, poques setmanes abans de la sentència, es "reforcin" les majories contràries a la repressió i favorables a una solució democràtica al conflicte català. Torrent també ha recordat Carme Forcadell i ha defensat que va fer "el que han de fer" tots els presidents del Parlament: "permetre el debat dels grups".

09:34 La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha instat la ciutadania a participar als actes institucionals de la Diada i també als organitzats per les entitats,com la manifestació d'aquesta tarda. Demana reclamar "massivament i cívicament el dret a la democràcia i la llibertat". Budó qualifica d'acte incívic que un veí hagi reproduït l'himne espanyol durant l'ofrena del Govern i considera que l'ha volgut boicotejar.

09:18 DADES El procés treu al carrer 675.000 catalans que no s'havien manifestat mai. Un 74% dels independentistes van anar a alguna manifestació durant l'any posterior a l'1-O, per tan sols un 23,2% dels unionistes. Per Roger Tugas.

09:29 Des de la presó, Carme Forcadell anima els catalans a exercir aquesta Diada els seus drets democràtics "lliure i pacíficament".

09:17 L'independentisme s'aferra a la Diada com a símbol d'unitat abans de la sentència. La mobilització a Plaça Espanya, que els presos i exiliats volen massiva a les portes del veredicte del Suprem, és la segona consecutiva sense unitat estratègica. Per Oriol March.

09:17 Torn pels representants de la mesa del Parlament, amb el president @rogertugas al capdavant i l'absència de @CiutadansCs; informa @andreumerino des del monument de Rafael Casanova https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/8q4r5eimPT — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

09:16 Durant l'ofrena floral del Govern, ha estat ben audible l'himne espanyol, que algun veí ha reproduït. D'altres han respost fent repicar cassoles; informa @andreumerino des del monument de Rafael Casanova https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/WE0uEgB5km — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

09:16 Bon dia! Arrenca l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. A hores d'ara plou a Barcelona. Informa @andreumerino des de la ronda de Sant Pere https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/fJN4iEBbNO — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

09:17 Al Baix Montseny ja s'ha començat a commemorar la Diada 2019, informa Jordi Purtí. Breda hissa la senyera a mitjanit per començar a celebrar la Diada 2019 https://t.co/c7Gqh82nRo @AjuntamentBreda @ArranBM #Diada2019 #BaixMontseny — NacióBaixMontseny (@baix_montseny) September 11, 2019

09:10 Tot apunta que els «motards» independentistes no ompliran la plaça Major de Vic. La pluja n'ha espantat a molts que venien d'arreu del país https://t.co/JuQpRHUO7F #Diada2019 #Osona pic.twitter.com/QzTzcRfeRD — Osona.com (@osona) September 11, 2019

09:01 Arrenquen les ofrenes florals al monument a Rafael Casanova amb l'amenaça de pluja. A les 9 hores han començat les tradicionals ofrenes florals al monument a Rafael Casanova, situat a la cruïlla entre els carrers Ali Bei i Ronda de Sant Pere de la capital catalana. És just el punt on el conseller en cap de Barcelona va caure ferit l'11 de setembre de 1714 durant la Guerra de Successió.

Després de Mossos d'Esquadra, Bombers i Guàrdia Urbana, que ho han fet prèviament, els primers que han dipositat la corona de flors han estat els consellers del Govern amb el president de la Generalitat, Quim Torra, al capdavant, i just després el president del Parlament, Roger Torrent, acompanyat de membres de la Mesa. Al llarg del matí està previst que representants dels partits, entitats i sindicats retin homenatge a Rafael Casanova amb motiu de l'Onze de Setembre.

Està previst que hi passin representants de tots els partits excepte de Cs i PP, tot i que aquest any el regidor dels populars a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou ha anunciat que hi serà present amb la delegació del consistori.



08:50 Els «motards» independentistes iniciaran la marxa de Vic cap a Barcelona a partir de les 10. Pel camí recolliran més companys https://t.co/JuQpRHUO7F #Diada2019 #Osona pic.twitter.com/c2XmXznhAy — Osona.com (@osona) September 11, 2019

08:15 Aquest migdia, a les 12h, Òmnium ha organitzat l'acte "Pels drets i les llibertats, absolució!". Serà a la plaça Lluís Companys i servirà per exigir l'absolució dels líders independentistes quan falten poques setmanes perquè surti la sentència del Tribunal Suprem.

08:13 La pluja ha feta acte de presència els dies previs a la Diada. Us deixem un recull de tots els actes suspesos a causa del temporal.

08:10 Més de 1.000 autobusos asseguren una Diada de nou massiva. Tot a punt perquè centenars de persones es desplaçaran aquest dimecres cap a Barcelona. Trànsit ja ha demanat que la gent esgraoni l'arribada a la capital catalana.

08:05 Ja són 400.000 els inscrits per la manifestació de la Diada. Consulteu aquí estan els trams. Vídeo d'@AlbertAlemany https://t.co/f4fJEJhf9z #FlaixND pic.twitter.com/ndlGiPO8KD — NacióDigital (@naciodigital) September 10, 2019

08:04 Però no tot passarà a Barcelona. També hi ha previstos actes arreu del territori. Aquí us en fem un recull.

08:03 La setmana ha estat marcada per la inestabilitat meteorològica. Aquí us deixem la previsió del temps per aquest dimecres: farà núvol, però el Servei Meteorològic de Catalunya apunta que no plourà durant la manifestació.

08:02 L'última xifra publicada d'inscrits a la manifestació de la Diada és de 400.000 persones. Aquí podeu veure com s'estan omplint els trams quan falten poques hores perquè arrenqui la mobilització.

08:01 Aquí teniu una GUIA amb tota la informació sobre les mobilitzacions previstes per aquest Onze de Setembre.