La Diada de la paciència

El regidor del @PPBarcelona_ a l'Ajuntament, @josebouvila, qualifica Rafael Casanova de "gran españolazo" i demana que l'Onze de Setembre no sigui una "Diada nacionalista" sinó de "tots els catalans"; informa @andreumerino https://t.co/puzWRp406k #Diada2019 pic.twitter.com/ixWV2Ac4QS — NacióPolítica (@naciopolitica) September 11, 2019

A les vuit del matí, la Marta i el Javi ja feien cua per fer l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Barcelona . La pluja no ajudava a amenitzar l'espera, que es feia més llarga amb el lent pas de les autoritats que, ja se sap, tenen prioritat. Tots dos són de la colla dels Falcons de Barcelona i encara haurien d'aguantar força l'aiguat. Mentrestant, s'aplicaven a ells la mateixa recepta que al país. "Paciència i no perdre la motivació", deien mentre aguantaven el xàfec.A l'altra banda de les tanques, el Carles sap perfectament què significa optar per la paciència. Viu al costat del monument i recorda com el franquisme va prohibir l'homenatge, que no es va tornar a celebrar fins al 1977. "Alguns veïns deixàvem flors davant de casa perquè no podíem fer-ho a l'estàtua", relata, abans de repetir la història als seus néts, que miren l'avi encuriosits.Una prohibició franquista, per cert, que no devia comptar amb la benedicció de regidor del PP a Barcelona Josep Bou, per a qui el conseller en cap de la capital catalana el 1714 era un "gran españolazo".Igual o més gran, segurament, que l'inquilí d'una habitació de l'Hotel molt pròxim a la zona, que durant l'ofrena del Govern ha encès un altaveu per fer sonar a tot drap l'himne espanyol . Un fet que la portaveu, Meritxell Budó, ha condemnat, alhora que instava la ciutadania a reclamar "massivament i cívicament el dret a la democràcia i la llibertat".Tot i que l'hora en què es preveu una mobilització massiva no arribarà fins a les cinc de la tarda, aquest Onze de Setembre al matí, els independentistes vinguts d'arreu del país ja feien acte de presència al centre de Barcelona.Una d'elles és l'Helena, que responia afirmativament a la crida del Govern i també apel·lava a la paciència. "Cal persistir perquè jo la independència mai l'he vist a prop", assegurava.Mentre que per uns la paciència és la pedra angular de les seves accions, altres se la prenen com un mal menor. És el cas de la María José, que aquest matí de Diada passejava pel passeig Lluís Companya. "No hi ha més remei que tenir paciència". La frontera amb la impaciència, però, és molt fina i més tenint en compte que la sentència del judici de l'1-O és a tocar. "Jo ja estic preparada per tornar a sortir al carrer", assegura la María José.Cap a les onze la pluja ja amainava i a poc a poc més estelades ocupaven el carrer. L'acció es desplaçava cap al Fossar de les Moreres, on també s'hi han fet les tradicionals ofrenes florals. Algunes carregades de tensió , com quan el col·lectiu juvenil i independentista d'esquerres la Forja ha confós diversos grups d'animació del Barça amb organitzacions d'ultradreta.La tensió, però, ha durat poc i el caràcter reivindicatiu i festiu s'ha recuperat aviat, amb música i castells. Uns dels que n'han aixecat han estat els Falcons de Barcelona. La Marta i el Javi, després de fer l'ofrena a Casanova, ja eren allà i amb el sol apareixent tímidament, ell ja es mostrava més optimista, abans de manifestar-se aquesta tarda. "Això no s'acabarà mai... fins que s'acabi", vaticinava. La pluja no ha durat gaire, però el xàfec encara dura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor