INTERACTIU Així s'estan omplint els trams de la manifestació de la Diada

A manca de poques hores per al seu inici, la gran manifestació independentista de la Diada a Barcelona segueix omplint els seus trams. Amb dades d'aquest dimecres al matí, s'ha arribat gairebé als 450.000 inscrits , segons xifres que ha donat la presidenta de l'ANC. A més, 1.200 autobusos i 250.000 samarretes venudes asseguren l'èxit de la marxa.L'acte, que segueix una línia similar a la d'altres anys però amb un sentit molt més contundent, constarà d'una gran manifestació que tindrà el punt central a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que la mobilització inclou tots els carrers que hi desemboquen, amb fins a 26 trams.D'aquesta manera, l'objectiu de l'ANC és dibuixar una estrella amb centre a la plaça d'Espanya, tot i desplegar la mobilització a través d'altres vies com els carrers de la Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina. Amb la imatge dels manifestants omplint aquestes vies, la voluntat és mostrar que la gent, vingui d'on vingui i tingui la ideologia que tingui, es pot arribar a entendre en el punt en comú de la independència.Com és habitual, les mobilitzacions de l'Onze de Setembre tenen un punt culminant a les 17.14 hores per commemorar els fets de 1714, tot i que enguany hi haurà actes durant tot el dia. Aquest any, l'ANC vol reforçar l'objectiu d'assolir la independència des de l'anàlisi d'aquelles coses que considera que l'any 2017 van fallar.Per això, un dels fets més importants és recuperar la unitat estratègica entre partits, que l'entitat assegura que durant els darrers mesos -molt marcats per comicis electorals- s'ha diluït. Només d'aquesta manera, creu l'entitat,, es podrà fer reflotar l'esperit de l'1 d'octubre, quan els partits independentistes i societat civil anaven a l'una.Per donar el poder a la ciutadania, precisament rememorant aquest esperit, és perquè el Secretariat Nacional de l'ANC va decidir no convidar representants polítics a l'espai reservat per a personalitats. Una decisió envoltada de controvèrsia, que va generar retrets entre diversos representants polítics, i que va abonar el terreny per exemplificar les discrepàncies estratègiques entre les diverses formacions independentistes.

