El Mercat de Música de Viva de Vic escalfa motors amb una festa a Barcelona

Els responsables del Mercat de Música de Viva de Vic ( MMVV ) han presentat un avançament de la programació del certamen en una festa que ha tingut lloc aquest dimarts a Barcelona. La trobada ha tingut lloc a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm on han actuat Espaldamaceta, Side Chick, Xavier Calvet, Mazoni, A Contra Blues, Aiala, Ferran Palau, Hijos del Trueno i Bakanoa. Han estat una mostra de la música que sonarà del 18 al 21 de setembre a la capital d'Osona.El MMVV començarà el dimecres 18 de setembre amb l'espectacle inaugural de Juliane Heinemann al Teatre Atlàntida. La guanyadora del Puig-Porret 2018 estrenarà l'obra L'últim camí de Walter Benjamin La meitat de la programació del 31è Mercat seran estrenes . S'hi podrà veure i escoltar A Contra Blues, Mazoni, Nico Roig, Lagartija Nick, Maruja Limón, Gertrudis, Lina-Raül Refree, Gato Preto, Ferran Palau, Marco Mezquida, Mateo Kingman, Los Aurora & Band Dulda o Carla, entre d'altres.El certamen adreçat als professionals del sector de la música oferirà, a més de les actuacions musicals, presentacions, pitchings, speed meetings i reunions. A banda, el MMVV acollirà una reunió del Forum of Worldwide Music Festival i les presentacions, entre d'altres, de l'European Music Market Accelerator i la plataforma Why Portugal.

Consulta tota la programació de concerts

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor