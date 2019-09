Borràs recomana a Sánchez que «escolti amb atenció» la manifestació de la Diada

La portaveu de JxCat al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha recomanat aquest dimecres al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que “escolti amb atenció” el que els ciutadans catalans diran la manifestació de la Diada, i l’ha advertit que la repressió no resoldrà el conflicte. (Seguiu el minut a minut de la Diada, aquí). Durant la seva intervenció de rèplica al discurs de Sánchez al Congrés sobre el Brexit, Borràs ha recordat que és una manifestació de centenars de milers de persones, un nombre superior al de totals de votants d'algunes CCAA. “Els direm que potser tenen la raó de la força i el poder de l’Estat, però nosaltres seguim alienats amb la força de la raó que tard o d’hora donarà els seus fruits”, ha sentenciat. Segons Borràs, “el tsunami democràtic que es prepara a Catalunya potser els ajuda a recuperar si no la sensatesa i la justícia, sí el sentit de la política”.Borràs ha assegurat que milions de catalans i cada vegada més espanyols “creiem que la repressió és el pitjor dels camins per resoldre conflictes polítics”. “L’Estat espanyol sembla disposat a demostrar amb les seves presons, desinversions, maltractament estructurals i persecucions que no hi ha camins per a la independència, però no s’adonen que tot plegat sumat a la condemna ignominiosa demostra que per a Catalunya la intendència és l’únic camí”, ha dit.La portaveu de JxCat també ha denunciat “l’anomalia democràtica que quatre mesos després de les eleccions europees tres diputats electes, el president Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Toni Comín no poden ocupar els seus escons i més d’un milió de ciutadans no tenen representació que els pertoca”.Ha retret a Sánchez que parli de "diàleg" i alhora no es reuneixi amb JxCat, i envii un missatge que “als independentistes ni aigua”. “Mentre no hi hagi una solució política a Catalunya Espanya viurà en la inestabilitat”, ha advertit alhora que ha retret que situï el se ministre d’Exterior, Josep Borrell, com a cap de la diplomàcia Europea “quan s’ha dedicat a desprestigiar les institucions catalanes i pensa que tot val contra l’independentisme, fins i tot espiar".

