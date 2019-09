Sánchez, després del fracàs de la reunió amb Podem: «No vull eleccions»

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha negat taxativament aquest dimecres que la seva formació busqui una repetició electoral. "No vull eleccions; els espanyols ja han parlat", ha afirmat l’endemà del fiasco de l'última reunió entre els equips negociadors del PSOE i Podem , i després d’escoltar els retrets del líder del Podem, Pablo Iglesias, al debat sobre el Brexit.Sánchez ha afirmat que "Espanya necessita un govern amb plenes capacitats" per afrontar "els desafiaments que tenim per davant". "El que volem és que hi hagi un govern. Li puc assegurar que després de 15 mesos de govern, alguns en funcions, i quatre eleccions, nosaltres som els últims als qui interessen unes eleccions", ha destacat.En tot cas ha assegurat que la investidura no només depèn del PSOE, sinó "dels 350 diputats" del Congrés.

