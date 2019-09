La manifestació de la Diada arriba als 450.000 inscrits

A poques hores de l'inici de la gran manifestació independentista de la Diada, la xifra d'inscrits arriba gairebé als 450.000, segons ha explicat aquest matí la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.La xifra representa un increment de 50.000 persones respecte a les 400.000 del dia anterior. I un decrement respecte a l'any anterior, quan el 10 de setembre a la tarda s'havia arribat ja als 460.000 inscrits.També amb xifres de dimarts, s'havien venut 250.000 samarretes commemoratives de la jornada, i hi havia 1.200 autocars reservats per assistir a la marxa reivindicativa.Podeu veure com s'estan omplint els trams de la manifestació en aquest interactiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor