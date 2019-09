La pluja no atura els «motards» independentistes

Els «motards» independentistes no han omplert tota la plaça per la pluja. Foto: Albert Alemany

El paraigua s'ha convertit el protagonista de la manifestació dels «motards» independentistes. Foto: Albert Alemany

La plaça Major de Vic ha acollit un any més la manifestació dels motards independentistes. Aquest cop, però, passada per aigua. En la desena edició de la concentració, s'esperaven uns 1.200 participants, però la pluja ho ha aigualit i no han pogut omplir la plaça com els darrers anys.Precisament, en les anteriors edicions, l'Associació Motards Independentistes havia desistit a fer un mosaic amb les motos aparcades perquè moltes es quedaven a fora de la plaça i no podien participar-hi.Tot i això, aquesta Diada unes 700 motos han tornat a fer pinya a la plaça de Vic per reivindicar la llibertat de Catalunya i dels presos polítics.En aquest sentit s'ha pronunciat Ramon Graells, president de l'Associació Motards Independentistes. Durant el parlament, ha destacat que "no és una diada més" perquè és la segona "que tenim presos polítics i exiliats". "Per aquesta raó seguirem reivindicant la seva llibertat i la del nostre país", ha afegit."Vindrem tants cops com faci falta", ha dit el president, remarcant que "ningú va dir que seria fàcil i que ho devem als que ens van precedir en aquesta lluita". En aquest sentit ha recordat les paraules de Jordi Cuixart: "Ho tornarem a fer"."Agafem les motos, que tanta sensació de llibertat ens donen, i anem cap a Barcelona a reivindicar la llibertat del nostre país", ha conclòs. L'alcaldessa Anna Erra els ha donat la benvinguda com cada any i des de l'ANC s'ha reivindicat un "consum estratègic".A les 10 del matí, els motoristes han sortit cap a Barcelona donant pas així a la manifestació en moto. Durant el trajecte paren a l'Estació de Servei Repsol del Bruc per omplir el dipòsit i on s'afegiran uns dos-cents participants més, en direcció Barcelona, que venen de diverses comarques catalanes. A les 4 de la tarda arriben a Barcelona i s'afegeixen a la manifestació de la Diada.Graells ha explicat aque el proper 29 de setembre, els motards independentistes recorreran els pobles del Gironès on van produir-se càrregues policials l'1 d'octubre. Aquesta és la segona commemoració de l'1-O que fa l'associació, que l'any passat van fer al Maresme.

