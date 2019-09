VÍDEO i FOTOS Així és «Zombie Killer», una de les noves atraccions d'Horrorland

Zombie Killer, la nova atracció d'Horrorland. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Un dels zombis durant la presentació. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

David Moreno carregant una de les armes de boles de pintura. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Més enllà del terror, Horrorland estrenarà enguany una atracció que busca generar adrenalina entre els visitants. Serà Zombie Killer, una espècie de paint ball on s'hauran de matar zombies però on l'objectiu de les bales no és mai el visitant. És la proposta més cara del parc, ja que s'hi han invertit exclusivament uns 150.000 euros.Els zombis, és clar, són actors reals. Estan protegits amb armadura però completament disfressats per no trencar la màgia. Un dels directors del parc de terror, David Moreno, ha explicat en la presentació de l'atracció als mitjans de comunicació, que els zombis porten una màscara que s'ha fet a mida i que va col·locada sobre un casc de paint ball. "D'aquesta manera donem l'aspecte de zombi", ha expressat. Els zombis porten protegit tot el cos, el que els dona més grandària i també els fa més assequibles als tiradors, i el que es disparen són boles de pintura biodegradable feta de blat de moro.Els visitants del parc podran caçar zombis asseguts en un tamboret amb una arma i una escena d'autèntic futur distòpic al davant. Hauran de passar per quatre fases. "Hi ha uns camps amb diferents escenografies, la gent s'asseu comença a disparar a dianes per fer punteria i, a mésura que avances fase, surten més i més zombis", ha expressat Moreno. La gent s'asseurà a un tamboret, carregarà les 100 bales de paint ball que duu en una proveta i llavors sonarà una alarma. Aquest serà el moment de descarregar adrenalina i disparar a matar però els zombis són resistents i continuen avançant. Si no dispares, s'acosten fins a tu i la resta de persones que participen amb tu a l'atracció.A cada persona se li entrega una proveta de 100 bales fluorescents - 200 bales per cada entrada VIP - però abans d'entrar a gaudir-ne hi ha la possibilitat de comprar-ne més perquè, tal com han pogut comprovar els periodistes aquesta tarda, assassinar zombis resulta bastant addictiu. L'atracció s'obrirà quan s'hagi fet fosc perquè l'ambientació sigui molt més absorbent i atractiva.