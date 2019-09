Borrell prioritzarà les relacions de la UE amb Kosovo, que Espanya es nega a reconèixer

L'encara ministre d'Exteriors espanyol en funcions, Josep Borrell, prioritzarà les relacions amb Kosovo com a cap de la diplomàcia europea, segons apunten fonts diplomàtiques a l'Agència Catalana de Notícies. Malgrat que Espanya no ha reconegut Kosovo i és reticent a l'apropament de Brussel·les, les mateixes fonts defensen que Borrell gestionarà l'afer kosovar independentment de la seva nacionalitat i assenyalen que no creuen que el seu nou càrrec pugui ser vist com un problema.Pel que a l'afer català, les mateixes fonts remarquen que no consta en la seva cartera, però recorden que Borrell es continuarà reivindicant com a un polític espanyol i català. En aquest sentit, asseguren que no es mantindrà "aliè" a la situació a Catalunya, tot i ser Alt Representant.Com a Alt Representant, segons indiquen les mateixes fonts, els problemes de veïnatge estaran entre les prioritats de Borrell, entre els quals també s'inclou Líbia, així com les relacions amb Rússia i els Estats Units.Pel que fa a la reunió amb el president del Parlament Europeu, David Sassoli, les mateixes fonts indiquen que Borrell i Sassoli no van parlar dels escons de Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras.

