VÍDEO Recupera aquí el discurs institucional de Torra per la Diada

"La democràcia, avui al nostre país sota un setge llarg i penós, és i serà sempre la resposta dels catalans. I és la resposta que exigim a tothom. Volem ser ciutadans per voluntat", destaca el president

"Demà sortim sense por a les places i carrers a proclamar el nostre compromís innegociable i complet amb la democràcia, els drets civils i polítics, i amb la bandera de la llibertat sempre i a tot arreu", demana Torra

"Els pobles formen part dels estats per dues vies: per voluntat o per imposició; per adhesió o per repressió. I hi ha una sola manera de resoldre aquesta disjuntiva, que és exercint el dret a l'autodeterminació, un dret que pertany únicament i exclusivament als pobles. No pertany ni als seus governants ni a ningú més que als pobles, i tenen tot el dret a exercir-lo". Aquest és un dels paràgrafs clau del discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, per la Diada d'enguany. Per quin motiu? Perquè enfoca l'escenari posterior a la imminent sentència del Tribunal Suprem.És la segona Diada de Torra a Palau, la segona que afronta sense unitat estratègica dins l'independentisme i l'última abans que arribi el veredicte de Manuel Marchena, que serà comunicat abans del 16 d'octubre i sense lectura pública . El president, que manté contactes amb tots els actors per consensuar una resposta, no concreta com s'exercirà aquest dret a l'autodeterminació, però insisteix que cada dret que sigui "negat" -és a dir, com es preveu que passi al Suprem en relació al referèndum de l'1-O-, caldrà que es torni a "exercir". "Catalunya serà allò que vulguin els catalans", assenyala Torra, que insisteix que "ningú" pot aturar el "desig de llibertat" de la ciutadania."La democràcia, avui al nostre país sota un setge llarg i penós, és i serà sempre la resposta dels catalans. I és la resposta que exigim a tothom. Volem ser ciutadans per voluntat, per adhesió a un projecte de país que ens satisfaci", apunta el president, que no dedica retrets explícits al govern espanyol en funcions ni al seu cap de files, Pedro Sánchez, que la setmana passada va tornar a negar -aquest cop per escrit- la possibilitat de negociar un referèndum sobre la independència de Catalunya.Tampoc hi ha referències a la situació política estatal, on el desacord entre el PSOE i Unides Podem aboca Espanya a noves eleccions . En clau estrictament catalana, Torra assegura que la ciutadania "sap" que la construcció del país "només es pot fer segant cadenes, amb les armes de la voluntat de ser, la vocació de modernitat i progrés i una certa idea civilitzada d'estar al món, entesa en termes europeus". El president, a la Sala dels Diputats del Palau de la Generalitat on s'ha gravat el discurs, hi tenia el Manual de desobediència escrit per Paul Engler i Mark Engler, i publicat per l'editorial Saldonar.La desobediència és un dels conceptes que han tornat a revifar especialment des de l'al·legat final de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, al Suprem. Torra, malgrat no fer servir aquest terme en el discurs de la Diada, és partidari -com Carles Puigdemont- d'una "confrontació democràtica" amb l'Estat , i manté que el veredicte de Marchena es convertirà en el primer pas per "culminar" la independència. També insisteix, coneixedor com és de la història del país i els fets del 1714, que el país no va ser "vençut" i que, per tant, aquest Onze de Setembre "no es commemora cap derrota".Torra, cap al final del discurs, insisteix que totes les "lluites democràtiques han de poder reeixir si tenen el suport de la majoria", i entronca aquesta idea amb una crida a la mobilització per la Diada. "Demà sortim sense por a les places i carrers a proclamar el nostre compromís innegociable i complet amb la democràcia, els drets civils i polítics, i amb la bandera de la llibertat sempre i a tot arreu", reclama el president, que no inclou cap referència explícita als presos polítics i als exiliats.Sí que recull cites del poeta i filòsof Lluís Solà, de l'escriptora Mercè Rodoreda i del cantautor Lluís Llach, de qui agafa aquesta frase: "Segurament nosaltres vivim els somnis dels nostres avis, i de la qualitat dels nostres somnis dependrà allò que viuran els nostres fills i nets". Torra aprofita per reclamar que es miri endavant "sense por". "Fem-ho també amb la mirada posada en el present i en el futur. Un present que no és com voldríem i que ens és negat sistemàticament com si no depengués de nosaltres", apunta el president, que ha participat en l'ofrena floral del Govern al Fossar de les Moreres i també ha visitat el Born Centre Cultural amb la seva dona.Demà dimecres serà un dels principal protagonistes de la manifestació que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural organitzen a Plaça Espanya i a la Gran Via de Barcelona . Serà la segona vegada que hi acudeix com a president, amb la incertesa de saber què passarà a Catalunya després de la sentència: mentre ERC veu amb bons ulls unes eleccions, tant ell com Puigdemont les descarten. I, en paral·lel, l'estabilitat del Govern es posarà a prova amb la tramitació dels pressupostos de la Generalitat per al 2019, encara sense un soci definit i que poden posar en joc la legislatura.

Discurs institucional del president Torra per la Diada 2019 by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor