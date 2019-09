Pep Guardiola carrega contra Carmen Calvo per «desconèixer les lleis del mar»

Pep Guardiola ha glossat Òscar Camps i Carola Rackete en l'entrega de la medalla d'or del Parlament de Catalunya als dos activistes . L'entrenador català ha fet un discurs força reivindicatiu, en el qual també ha tingut temps per enviar un dard enverinat contra la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo. Guardiola ha carregat contra ella per haver dit que l'Open Arms no tenia "permís per rescatar" "Ofèn perquè desconeix les lleis del mar. A alta mar no es dona permís perquè és deure i obligació imprescindible rescatar", ha reblat el tècnic de Santpedor. Així mateix, ha destacat que "entra no deixar entrar i no deixar salpar hi ha un matís verbal, però un resultat gairebé idèntic". "Governen... bé, intenten fer govern... denegant una vegada més l'auxili", ha rematat.

