Article demolidor del «The New York Times» sobre Josep Borrell

El nomenament de Josep Borrell com a cap de la diplomàcia europea no genera massa consens internacional. Aquest dimarts ha expressat els seus seriosos dubtes el The New York Times. En un perfil contundent, el prestigiós diari nord-americana es qüestiona si la figura del ministre d'Exteriors espanyol és l'adequada per exercir com a veu representant de la Unió Europea amb la resta de països del món.El The New York Times defineix Borrell com a "franc", però destaca que això pot tenir elements "positius i també negatius". En l'article es repassen diversos estirabots i moments polèmics protagonitzats pel polític català, com quan va parlar dels "quatre indis" que van haver de matar els Estats Units per assolir la independència o la seva relliscada amb Rússia, un "vell enemic" que ha tornat "com una amenaça".

