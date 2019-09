L'homenatge del Parlament als «herois» del Mediterrani esmena la plana al govern de Sánchez

Òscar Camps: "Només defensem el dret a la vida"

Pep Guardiola: "Al mar no es dona permís, rescatar és un deure i una obligació imprescriptible"

Òscar Camps, durant l'acte al Parlament Foto: Adrià Costa

Una esmena a la plana a la política de fronteres tancades d'Europa, però també a la conducta erràtica del govern espanyol sobre el rescat de migrants al mar. L'acte de lliurament de la Medalla d'Or del Parlament al fundador d'Open Arms, Òscar Camps, i a la capitana del Sea Watch 3, Carola Rackete, ha estat tota una crítica a la manca de voluntat política per part de la Unió Europea d'abordar el rescat de persones al Mediterrani i la seva acollida al continent. Els activistes han comptat amb la complicitat de Pep Guardiola, encarregat de glossar-los en el lliurament del guardó, per carregar contra la gestió dels rescats al Mediterrani feta pel govern de Pedro Sánchez."​Entre no deixar entrar i no deixar salpar, hi ha un matís verbal, però un resultat gairebé idèntic", ha deixat anar l'entrenador del Manchester City en un acte presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent. També hi eren presents consellers del Govern i representants de tots els partits, excepte Ciutadans i el PP malgrat que van votar a favor de donar la medalla als activistes. "Només defensem el dret a la vida", ha argumentat Camps, que juntament amb Rackete han plantat cara aquest estiu al ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, i als estats que posen impediments als rescats.El fundador d'Open Arms ha recordat els 18.000 morts que, segons xifres oficials, hi ha hagut en el Mediterrani en els darrers cinc anys, i als quals s'hi han d'afegir milers de desapareguts. Malgrat els impediments dels governs, Camps ha assegurat que continuaran rescatant "els agradi o no"i denunciant la "vulneració sistemàtica" de drets humans per part dels estats. "No volem més joc brut, volem llums i taquígrafs", ha dit l'activista, que ha dirigit un agraïment als voluntaris de l'ONG, als quals considera "autèntics herois".Rackete s'ha sumat a la crida a la "responsabilitat" dels governs per garantir que "un dia no hi hagi refugiats, només ciutadans" i que, per tant, es treballi de forma real per la "igualtat, la solidaritat i la justícia". L'activista alemanya ha reconegut especialment el paper que ha tingut Catalunya a l'hora de mobilitzar-se a favor de l'acollida. "La solidaritat té el poder de crear noves identitats", ha afirmat.Guardiola ha subratllat que, mentre altres "persegueixen la solidaritat", el Parlament sí que reconeix la tasca de rescat al Mediterrani. Ha lamentat, però, que sembla que no s'hagi "après res" dels republicans que fa més de 80 anys van haver de fugir per la dictadura franquista. La frase de la vicepresidenta en funcions del govern espanyol, Carmen Calvo, assegurant que Open Arms no tenia "permís per rescatar" en plena odissea aquest estiu per poder desembarcar 124 persones, ha ressonat en boca de Guardiola. "Ofèn perquè desconeix les lleis del mar", ha etzibat tot apel·lant també a l'ètica del govern. "Al mar no es dona permís, rescatar és un deure i una obligació imprescriptible", ha afirmat tot lamentant que faci tant de temps que es conviu amb unes "fronteres que maten".Polítiques públiques de rescat, acabar amb les devolucions en calent o evitar que el racisme arreli a les escoles, tancar els CIE... Són algunes de les reivindicacions que ha recollit i reclamat de nou Guardiola. "Aquest partit no el deixarem mai de jugar i guanyar. No el podem perdre; perdre vol dir sucumbir", ha dit. I encara sense deixar el símil futbolístic, i parafrasejant Johan Cruyff, ha dit: "Prou pilotes fora, que la vida no ha de tenir fronteres. Sortiu i rescateu, si us plau".Duran la cloenda de l'acte, Torrent ha recollir el guant de les reivindicacions fetes i el lament de que els estats "ni rescaten ni deixen rescatar". Catalunya, ha dit, estarà "al costat dels que salven vides". El president del Parlament ha titllat de "vergonyós l'espectacle" dels països de la Unió Europea davant les morts al Mediterrani i ha destacat que migrar "és un dret" i refugiar "una obligació". "Volem una Mediterrània plena de vida i no un mar de mort", ha assegurat.L'Open Arms va protagonitzar una autèntica odissea aquest mateix estiu . Després de sis mesos bloquejat pel govern espanyol al port de Barcelona, l'ONG va decidir el passat mes de juny tornar a fer operacions de rescat al Mediterrani i va topar frontalment amb la política de ports tancats de governs com el d'Itàlia i Malta.Durant el mes d'agost, el vaixell va restar amb 124 persones rescatades a bord durant 20 dies en alta mar sense poder-les desembarcar per la negativa dels estats a autoritzar-ne l'atracament en els seus territoris. Salvini va arribar a amenaçar amb arrestos a l'ONG i a obrir una crisi al govern italià per forçar eleccions. En l'estira i arronsa, el govern espanyol, que va trigar en oferir una solució per traslladar els rescatats a Mallorca, va arribar a dir per boca de la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, que Open Arms hauria d'afrontar sancions perquè no tenia "permís per rescatar".Rackete va ser detinguda al juny per haver portat sense autorització 42 persones rescatades fins al port de l'illa italiana de Lampedusa després de 17 dies sense permís per atracar. Va ser posada en llibertat després d'haver estat acusada de resistència per haver esquivat una patrullera de la Guàrdia Marítima. En els dos casos, la justícia va haver d'intervenir per permetre que l'Open Arms desembarqués en terres italianes els migrants, i per aixecar l'arrest domiciliari imposat a Rackete, de qui es va determinar que estava complint amb "un deure", que és el de rescatar vides.

