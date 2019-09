El Congrés fa el primer pas per aprovar la llei de l'eutanàsia pendent de si hi ha eleccions

El Ple del Congrés dels Diputats ha fet aquest dimarts el primer pas per a l'aprovació de la Llei de l'eutanàsia. PSOE, Cs, Podem, ERC, JxCat, PNB, Compromís i Bildu han avançat el suport a la presa en consideració d'una proposició de Llei dels socialistes que reconeix per primera vegada el dret a posar fi a la pròpia vida en cas de malaltia greu o incurable, així com crònica i invalidant.La Llei inclou una prestació de l'ajuda a morir dins de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut per garantir el seu caràcter universal i gratuït, i inclou mecanismes per assegurar que la decisió sigui autònoma i lliure de pressions. El PSOE ja va presentar una proposició de Llei la passada legislatura que el PP i Cs van bloquejar a la Mesa del Congrés. L'actual es comença a tramitar ara però decaurà en el cas que es convoquin eleccions degut a la dissolució automàtica de les Corts.El PP ha anunciat el seu vot en contra d'una mesura que ha qualificat d'electoralista. El diputat José Ignacio Echániz ha assegurat que el PSOE fa un "ús obscè dels pacients terminals per a la tracta final de la legislatura" i ha acusat Ciutadans de "tirar-se als braços de Podem i convertir-se en comparsa d'un acte electoral del PSOE".El text que s'obre camí al Congrés despenalitza l'eutanàsia i té com a objectiu facilitar el dret a morir a les persones amb malalties o discapacitat greu que no tinguin alternatives de tractament i que voluntàriament decideixin acabar amb la seva vida. Estableix que els pacients la podran demanar també si a la discapacitat o malaltia greu s'hi suma un patiment físic o psíquic "intolerable, insuportable i irreversible" acreditat per un diagnòstic mèdic. El procés no es podrà allargar més enllà de 32 dies des de la petició.

