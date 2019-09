Òmnium fa de la Diada un assaig de la resposta unitària a la sentència

Familiars dels presos participen en l'acte d'Òmnium, amb la imatge de Jordi Cuixart al fons. Foto: Adrià Costa

Marcel Mauri, en l'acte d'Òmnium a Arc de Triomf. Foto: Adrià Costa

"Mai no podran empresonar la paraula ni la llibertat". El tuit de Jordi Cuixart per desitjar una bona Diada , publicat a primera hora del matí, sintetitza el discurs que ha volgut desplegar Òmnium aquest Onze de Setembre, setmanes abans que el Tribunal Suprem faci pública la sentència del judici de l'1 d'octubre. Òmnium ha marcat perfil al marge de la gran manifestació de la tarda, conscient del paper singular que exerceix, per subratllar que pretén ser pal de paller del sobiranisme civil i també galvanitzador de la defensa dels drets i les llibertats, amenaçades per les resolucions judicials. L'acte d'aquest migdia, carregat de detalls per transmetre la transversalitat que persegueix l'entitat, ha estat un assaig de la resposta unitària a la sentència que haurà d'arribar en les pròximes setmanes. Cuixart ha volgut afegir-hi una crida a la determinació i al "diàleg permanent" per afrontar el punt d'inflexió que marcarà la pròxima tardor.Ha estat tan important el missatge transmès -la petició d'absolució dels presos polítics, amb una expressió ben gràfica a l'escenari- com qui s'ha sumat a la reivindicació pilotada per Òmnium. Han compartit presència Marcel Mauri i Elisenda Paluzie, familiars dels presos polítics -les parelles de Cuixart, Joaquim Forn i Raül Romeva-, juristes, acadèmics i actors. Però també ha estat rellevant la coralitat de dirigents polítics que han acompanyat l'entitat, des del president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i consellers del Govern, fins a representants d'ERC, JxCat, la CUP i portaveus dels comuns -Jaume Asens i Jéssica Albiach-, així com una nodrida representació d'alcaldes.Els màxims responsables dels ajuntaments de les quatre demarcacions -inclosa Ada Colau- han participat en un vídeo per mostrar complicitat amb la batalla per reivindicar l'exercici de drets fonamentals. "És una barbaritat que faci dos anys que siguin a la presó", ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona, que ha demanat l'"absolució" en el missatge enregistrat, en el qual ha dit que és "imprescindible" lluitar per vetllar per la llibertat d'expressió i el dret a manifestació.Òmnium abandera avui l'anhelada fotografia de la unitat sobiranista i exerceix de punt de trobada del clam contra la repressió. Les apel·lacions a una sentència absolutòria, la defensa dels drets i les llibertats, i la via de la desobediència civil s'han repetit en una jornada matinal focalitzada a destacar el denominador comú de les forces, civils i polítiques, que ja sumaven per reclamar el dret a decidir. A la manifestació de la tarda el missatge incidirà molt més en l'objectiu de la independència. És, de fet, el lema de la mobilització promoguda per l'ANC.Des de la presó, Cuixart ha emès un dels missatges troncals de la jornada. "Ens volen dividir entre els partidaris del diàleg i de la confrontació, però la defensa permanent del diàleg és l'única via per a la resolució del conflicte", ha afirmat el president d'Òmnium des de la presó de Lledoners, en un breu carta llegida per Mauri en el transcurs del seu discurs. Cuixart ha volgut així cosir esquerdes entre les dues principals estratègies que afloren a l'independentisme. "Mai no renunciarem al diàleg, tampoc amb els qui ens voldrien veure molts anys a la presó", ha reblat Cuixart en una missiva aplaudida pel públic que s'ha concentrat a l'Arc de Triomf.Mauri ha perseverat en el vocabulari de Cuixart, rebut amb apludiments i amb crits de "llibertat". Ha demanat una resposta conjunta a la sentència, per "estar a l'alçada del moment històric", i ha recalcat que la reacció a la resolució del Suprem obligarà el sobiranisme a exercir "tots aquells drets que siguin condemnats", també "el dret a l'autodeterminació". Com Cuixart, Mauri ha lamentat que es vulgui transmetre la imatge d'una societat catalana "fracturada": "No hi haurà normalitat al nostre país mentre hi hagi presos polítics. Si no hi ha absolució, l'estat espanyol tindrà un problema amb les seves institucions i la seva democràcia".La intervenció del president d'Òmnium ha estat molt crítica amb el paper del govern de Pedro Sánchez, perquè no ha mostrat "empatia" ni ha formulat "cap proposta per resoldre el conflicte". Mauri també ha lamentat la falta de resposta de l'executiu del PSOE a l'informe del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU del mes de març, en el qual es demanava l'alliberament dels presos. "És una gran irresponsabilitat política", ha raonat. L'acte s'ha tancat amb crits d'"unitat" dels manifestats que s'han aplegat a l'Arc de Triomf.

Carta de Jordi Cuixart per commemorar la Diada by naciodigital on Scribd

