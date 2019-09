L'advocat de la UE considera que el complement per maternitat de les pensions discrimina els homes

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que el complement per maternitat de les pensions a Espanya discrimina als homes. Un tribunal de Girona havia preguntat als magistrats europeus si la legislació espanyola que només concedeix aquest plus a les dones es contrària a la normativa europea d'igualtat. La posició de l'advocat general, que no vincula al tribunal amb seu a Luxemburg, és que aquesta exclusió "és incompatible" amb la legislació europea en matèria de discriminació.En concret, apunta que el complement de pensió s'oposa al "principi d'igualtat de tracte" que suposa "l'absència de tota discriminació per raons de sexe", segons marca la directiva europea en qüestió.Si bé l'advocat general assegura que no discuteix "la legitimitat de l'objectiu perseguit amb la mesura" per part del govern espanyol, creu que aquesta "no compleix amb els requisits d'adequació i necessitat" exigits per la directiva europea sobre igualtat de gènere.Ara, el TJUE haurà de decidir si valida aquesta posició de l'advocat general en la seva sentència sobre el cas.El jutjat social número 3 de Girona va traslladar aquest dubte sobre la interpretació de la legislació europea sobre igualtat de gènere arran de la demanda d'un treballador beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent a qui la Seguretat Social va denegar el complement per tenir dos fills.Actualment la llei espanyola només reconeix "a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats" el dret a rebre aquesta compensació addicional a les pensions de jubilació, viudetat o incapacitat permanent. Ara bé, el codi civil català estableix que les responsabilitats lligades als fills corresponen al pare o a la mare amb independència del seu sexe.Per això, el jutjat de Girona volia saber si el principi d'igualtat de tracte i de prohibició de la discriminació per raons de sexe de la normativa europea s'oposen o no a la normativa espanyola que regula aquest complement de pensió.

