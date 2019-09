El govern espanyol no enviarà «piolins» per la Diada per primer cop des del 2017

Per primera vegada des del 2017, el govern espanyol no enviarà agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de fora de Catalunya per cobrir les mobilitzacions de la Diada i les que es convocaran coincidint amb el segon aniversari de l'1-O.El 2017, l'aleshores ministre d'Interior Juan Ignacio Zoido, va enviar 6.000 piolins de fora de Catalunya i el 2018 l'actual responsable del ministeri, Fernando Grande Marlaska, va fer el mateix amb 500 agents coincidint amb el primer aniversari del referèndum.Enguany, en canvi, el ministeri preveu cobrir amb els 6.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que hi ha a Catalunya el cicle de mobilitzacions que començarà amb la Diada i que, presumiblement, tindrà continuïtat després que el Tribunal Suprem faci pública la sentència del judici de l'1-O.Fonts del ministeri s'han limitat a justificar la decisió en el marc de la presa de decisions operatives "ordinàries".

