La Diada, minut a minut

10:38 El regidor d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, reclama que Barcelona deixi de ser només "l'escenari on passen les coses" i es converteixi un actor que sumi la ciutadania i les institucions pel "compromís amb la llibertat".

10:38 Pedro Sánchez, president del govern espanyol en funcions: "Tant de bo arribi un dia que la Diada sigui de tots els catalans".



10:38 La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, parla d'un context d'anormalitat política i valora que la sentència del.judici de l'1-O marcarà "els límits de la democràcia" a l'estat espanyol.

10:21 El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, assegura que si la sentència del judici de l'1-O no és absolutòria, l'estat espanyol tindrà un "greu problema" amb la justícia i la democràcia.

10:19 La pluja a Olot obliga a fer els actes institucionals de la #Diada2019 dins de l'Ajuntament. 📸 @MartiAlbesa https://t.co/6KOntSBNvM pic.twitter.com/Rqf2XkM3Gx — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

10:17 La líder dels comuns Jessica Albiach parla d'un context d'"excepcionalitat i incertesa". Demana buscar "objectius comuns" i reclama l'alliberament dels presos politics.

10:19 La pluja a Olot obliga a fer els actes institucionals de la #Diada2019 dins de l'Ajuntament. 📸 @MartiAlbesa https://t.co/6KOntSBNvM pic.twitter.com/Rqf2XkM3Gx — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

10:14 Uns 700 «motards» independentistes marxen de la plaça Major de Vic cap a Barcelona. Pel camí es reuniran amb uns dos-cents més. Informa @cfitverd https://t.co/JuQpRHUO7F #Diada2019 #Osona pic.twitter.com/n0ZerfNnNE — Osona.com (@osona) September 11, 2019

10:14 Uns 700 «motards» independentistes marxen de la plaça Major de Vic cap a Barcelona. Pel camí es reuniran amb uns dos-cents més. Informa @cfitverd https://t.co/JuQpRHUO7F #Diada2019 #Osona pic.twitter.com/n0ZerfNnNE — Osona.com (@osona) September 11, 2019

10:14 Comença l'acte de la #Diada19 a #Sabadell amb l'hissada de la senyera al pont del parc Catalunya, en el.moment que torna al ploure; informa @AlbertHdzVehttps://t.co/9Fmryy823F pic.twitter.com/vqxz6mSJWQ — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 11, 2019

10:14 El portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, valora que el mandat de l'1-O no és "interpretable" i demana a la majoria independentista del Parlament que faci efectiva la declaració d'independència. Castellà defensa la via unilateral i la "insubmissió col·lectiva de ciutadans i institucions.

10:12 El líder de JxCat, Albert Batet, compara la repressió actual de l'Estat amb la del 1714 i assegura que tot i així la "voluntat de ser un Estat" continua vigent. "Mentre Espanya està en crisi, a Catalunya mantenim ferma la majoria independentista".

10:12 Miquel Iceta crida a buscar objectius que puguin ser compartits de manera més amplia. "Els catalans hem estat massa dividits al voltant d'una qüestió concreta que ens impedeix avançar", ha apuntat el líder del PSC, que ha reclamat trobar "espais comuns de reunir la societat i garantir el respecte per a totes les idees".

10:07 El president del PDECat, David Bonvehí, demana una Diada "reivindicativa" amb un "especial record" per als presos i exiliats. " Agafant el fil del 2017, continuarem avançant", assegura.

10:04 Ramon de Vilana-Perles, el català que va governar a Europa després del 1714; us acosta la seva figura Pep Martí.

09:59 Cada tram de la diada és un tram més que recorre la independència de Catalunya. Avui tornarem a ensenyar al món que persistim malgrat la repressió, que tenim dret a viure en pau i lliures, que ningú no pot decidir per nosaltres el nostre futur #Diada19 #objectiuindependencia pic.twitter.com/yWIID2esnu — Carles Puigdemont (@KRLS) September 11, 2019

09:55 El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, demana recuperar la "normalitat democràtica" i reclama l'alliberament dels presos polítics per aconseguir-ho. Pacheco també exigeix als partits abandonar el partidisme per aconseguir un pacte de govern a l'Estat i l'aprovació dels pressupostos a Catalunya.

09:54 El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, assegura que aquesta Diada "plou sobre mullat" en la manca de "solucions polítiques" per recuperar drets socials, que vincula als nacionals.

09:47 Des de la presó, Bona Diada Nacional!

Gaudiu-la, sortiu al carrer, demostrem la nostra determinació en defensa dels nostres drets i les nostres llibertats com a poble i com a homes i dones amb dret a decidir el nostre futur en llibertat.

Som i serem!

Bon cop de falç!#11S2019 — Joaquim Forn (@quimforn) September 11, 2019

09:47 Els ho vaig dir al Suprem: a Catalunya no coneixem la paraula resignació. Al contrari, avui més que mai defensem pacífica i democràticament el nostre dret a l’autodeterminació!

Molt bona #Diada2019 #ObjectiuIndependència #absolució — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) September 11, 2019

09:46 Des del Centre Penitenciari de Mas d’Enric, injustament privada un dia més de les meves llibertats, us animo que avui, com sempre, exerciu els vostres drets democràtics lliurament i pacíficament. Bona Diada Nacional de Catalunya! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) September 11, 2019

09:44 Acte institucional, ahir a Vic, amb fotos de Josep M. Montaner:

Vic homenatja Bac de Roda i recorda els orígens de la Diada amb Laura Borràs 📸@fotomontaner https://t.co/CGN5bKWPCG #Osona pic.twitter.com/fQ0YARDSaW — Osona.com (@osona) September 11, 2019

09:44 Acte institucional, ahir a Vic, amb fotos de Josep M. Montaner:

Vic homenatja Bac de Roda i recorda els orígens de la Diada amb Laura Borràs 📸@fotomontaner https://t.co/CGN5bKWPCG #Osona pic.twitter.com/fQ0YARDSaW — Osona.com (@osona) September 11, 2019

09:39 Ofrena floral del Govern al monument de Rafael Casanova, aquest matí. Foto: ACN

09:39 El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, qualifica Rafael Casanova de "gran españolazo" i demana que l'Onze de Setembre no sigui una "Diada nacionalista" sinó de "tots els catalans".

09:38 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que Catalunya viu un moment d'excepcionalitat i assegura que les institucions no podran recuperar la normalitat del debat polític fins a l'alliberament dels presos polítics. Colau insta el PSOE a arribar a un acord amb Podem per evitar eleccions a l'Estat i insta la resta de forces polítiques a treballar per aprovar els pressupostos a Barcelona i a Catalunya.

09:35 El president del Parlament, Roger Torrent, parla d'una Diada "excepcional" a causa dels presos polítics i els exiliats. Torrent demana que, poques setmanes abans de la sentència, es "reforcin" les majories contràries a la repressió i favorables a una solució democràtica al conflicte català. Torrent també ha recordat Carme Forcadell i ha defensat que va fer "el que han de fer" tots els presidents del Parlament: "permetre el debat dels grups".

09:34 La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha instat la ciutadania a participar als actes institucionals de la Diada i també als organitzats per les entitats,com la manifestació d'aquesta tarda. Demana reclamar "massivament i cívicament el dret a la democràcia i la llibertat". Budó qualifica d'acte incívic que un veí hagi reproduït l'himne espanyol durant l'ofrena del Govern i considera que l'ha volgut boicotejar.

09:18 DADES El procés treu al carrer 675.000 catalans que no s'havien manifestat mai. Un 74% dels independentistes van anar a alguna manifestació durant l'any posterior a l'1-O, per tan sols un 23,2% dels unionistes. Per Roger Tugas.

09:29 Des de la presó, Carme Forcadell anima els catalans a exercir aquesta Diada els seus drets democràtics "lliure i pacíficament".

09:29 Des de la presó, Carme Forcadell anima els catalans a exercir aquesta Diada els seus drets democràtics "lliure i pacíficament".

09:17 L'independentisme s'aferra a la Diada com a símbol d'unitat abans de la sentència. La mobilització a Plaça Espanya, que els presos i exiliats volen massiva a les portes del veredicte del Suprem, és la segona consecutiva sense unitat estratègica. Per Oriol March.

09:17 Torn pels representants de la mesa del Parlament, amb el president @rogertugas al capdavant i l'absència de @CiutadansCs; informa @andreumerino des del monument de Rafael Casanova https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/8q4r5eimPT — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

09:16 Durant l'ofrena floral del Govern, ha estat ben audible l'himne espanyol, que algun veí ha reproduït. D'altres han respost fent repicar cassoles; informa @andreumerino des del monument de Rafael Casanova https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/WE0uEgB5km — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

09:16 Bon dia! Arrenca l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. A hores d'ara plou a Barcelona. Informa @andreumerino des de la ronda de Sant Pere https://t.co/B0jBDSI2ew #Diada2019 pic.twitter.com/fJN4iEBbNO — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2019

09:17 Al Baix Montseny ja s'ha començat a commemorar la Diada 2019, informa Jordi Purtí. Breda hissa la senyera a mitjanit per començar a celebrar la Diada 2019 https://t.co/c7Gqh82nRo @AjuntamentBreda @ArranBM #Diada2019 #BaixMontseny — NacióBaixMontseny (@baix_montseny) September 11, 2019

09:10 Tot apunta que els «motards» independentistes no ompliran la plaça Major de Vic. La pluja n'ha espantat a molts que venien d'arreu del país https://t.co/JuQpRHUO7F #Diada2019 #Osona pic.twitter.com/QzTzcRfeRD — Osona.com (@osona) September 11, 2019

09:01 Arrenquen les ofrenes florals al monument a Rafael Casanova amb l'amenaça de pluja. A les 9 hores han començat les tradicionals ofrenes florals al monument a Rafael Casanova, situat a la cruïlla entre els carrers Ali Bei i Ronda de Sant Pere de la capital catalana. És just el punt on el conseller en cap de Barcelona va caure ferit l'11 de setembre de 1714 durant la Guerra de Successió.

Després de Mossos d'Esquadra, Bombers i Guàrdia Urbana, que ho han fet prèviament, els primers que han dipositat la corona de flors han estat els consellers del Govern amb el president de la Generalitat, Quim Torra, al capdavant, i just després el president del Parlament, Roger Torrent, acompanyat de membres de la Mesa. Al llarg del matí està previst que representants dels partits, entitats i sindicats retin homenatge a Rafael Casanova amb motiu de l'Onze de Setembre.

Està previst que hi passin representants de tots els partits excepte de Cs i PP, tot i que aquest any el regidor dels populars a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou ha anunciat que hi serà present amb la delegació del consistori.