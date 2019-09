Aquests són els actes de la Diada suspesos per la pluja

La previsió de pluges per aquest dimarts al vespre arreu del país ha obligat Generalitat i associacions a suspendre o ajornar diversos actes de celebració de la Diada. El Govern ha anunciat que el tradicional acte institucional, que s'havia de celebrar a les deu d'aquesta nit a la plaça de Sant Jaume, es farà 24 hores després, aquest dimecres 11-S a la mateixa hora , un cop ja hagi acabat la manifestació independentista convocada per les entitats a Plaça Espanya.La inestabilitat meteorològica també va portar els organitzadors a prendre la decisió d' ajornar l'encesa de llums de Montserrat . Ho van decidir ja aquest dilluns en pro de la seguretat dels alpinistes que s'han d'enfilar fins a dalt de les agulles. La nova data, encara per definir, no anirà més enllà del primer d'octubre.El foc finalment no il·luminarà aquesta vigília l'esplanada exterior del centre penitenciari de Lledoners. La Marxa de Torxes, prevista per aquest vespre, que s'havia de fer en quatre columnes des de diversos municipis del Bages, s'inclourà en el programa de commemoració del segon aniversari del referèndum.La previsió de precipitacions també afecta directament a desenes de marxes de torxes d'arreu de Catalunya. N'hi ha que es mantenen - també n'hi ha que ja s'han fet , com la dels Vigatans- però n'hi ha de destacades que han optat per la suspensió o l'ajornament, com Premià de Dalt, Pals, Palamós, Llança o el Port de la Selva.

