El Parlament guardona Òscar Camps i Carola Rackete per salvar vides al Mediterrani

Si hi ha dos noms que han estat especialment protagonistes aquest estiu per plantar cara al ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, aquests han estat Òscar Camps i Carola Rackete. El fundador i director de Proactiva Open Arms i la capitana del Sea Watch 3, que batallen perquè es facin un cop de timó a la política migratòria europea, han rebut aquest dimarts la Medalla d'Or del Parlament per la seva tasca salvant vides al Mediterrani.L'acte, que s'ha celebrat en vigílies de la Diada, no ha destacat només pels guardonats, sinó perquè la glossa dels condecorats amb la màxima distinció que atorga la cambra catalana ha anat a càrrec de l'entrenador de futbol Pep Guardiola, que precisament va rebre aquest mateix guardó l'any 2011. El president del Parlament, Roger Torrent, ha lliurat les medalles, l'acte l'ha presidit el president de la Generalitat, Quim Torra, i hi han assistit representants dels grups parlamentaris i d'entitats socials.Camps i Rackete han posat en evidència la manca de voluntat política per part de la Unió Europea d'abordar conjuntament el rescat de persones al Mediterrani i la seva acollida al continent. L'Open Arms va protagonitzar una autèntica odissea aquest mateix estiu . Després de sis mesos bloquejat pel govern espanyol al port de Barcelona, l'ONG va decidir el passat mes de juny tornar a fer operacions de rescat al Mediterrani i va topar frontalment amb la política de ports tancats de governs com el d'Itàlia i Malta.Durant el mes d'agost, el vaixell va restar amb 124 persones rescatades a bord durant 20 dies en alta mar sense poder-les desembarcar per la negativa dels estats a autoritzar-ne l'atracament en els seus territoris. Salvini va arribar a amenaçar amb arrestos a l'ONG i a obrir una crisi al govern italià per forçar eleccions. En l'estira i arronsa, el govern espanyol, que va trigar en oferir una solució per traslladar els rescatats a Mallorca, va arribar a dir per boca de la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, que Open Arms hauria d'afrontar sancions perquè no tenia "permís per rescatar".Racket, activista alemanya, va ser detinguda al juny per haver portat sense autorització 42 persones rescatades fins al port de l'illa italiana de Lampedusa després de 17 dies sense permís per atracar. Va ser posada en llibertat després d'haver estat acusada de resistència per haver esquivat una patrullera de la Guàrdia Marítima. En els dos casos, la justícia va haver d'intervenir per permetre que l'Open Arms desembarqués en terres italianes els migrants, i per aixecar l'arrest domiciliari imposat a Rackete, de qui es va determinar que estava complint amb "un deure", que és el de rescatar vides.La mesa del Parlament va aprovar per unanimitat lliurar la Medalla d'or als dos activistes per la seva "tasca humanitària a la Mediterrània, on han salvat milers de persones d'una mort imminent i han ajudat a fer visible la tragèdia constant que té lloc" al mateix mar que banya la costa catalana. En l'acord parlamentari, asseguren que Camps i Rackete "exemplifiquen la determinació i la perseverança en la defensa dels drets humans". Des del 2014, hi ha hagut més de 18.000 morts al Mediterrani, segons xifres oficials, i milers de desapareguts.

