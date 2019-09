Temps per la Diada Foto: Meteocat

Després d'un dimarts marcat per la pluja, molts catalans estan pendents del cel per saber quin temps farà per la Diada. Caldrà estar molt pendents de com avancen els models, però a hores d'ara tot indica que la Diada les pluges seran residuals i tendiran a desaparèixer de cara a la tarda. A Barcelona, on les entitats sobiranistes han convocat la gran manifestació de la Diada, els models indiquen hi haurà un ambient fresc però sense pluja. ​Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per a la matinada de dimarts s'esperen precipitacions a la meitat est, al litoral i prelitoral, i al terç sud i extrem nord del Pirineu. Al llarg del matí les precipitacions es faran més disperses i es limitaran a l'extrem sud de Catalunya, i amb el pas de les hores aniran desapareixent. En general la precipitació serà entre feble i moderada i s'acumularan quantitats poc abundants. Tot i això, a l'extrem sud poden ser localment fortes i abundants, i és probable que vagin acompanyades de tempesta.El cel estarà entre molt ennuvolat i cobert al litoral i al prelitoral fins a primera hora de la tarda. A partir de llavors la nuvolositat s'anirà dissipant fins a quedar mig ennuvolat, si bé al sud del sector continuarà entre molt ennuvolat i cobert. A la resta del país la nuvolositat disminuirà al llarg del matí fins a quedar poc ennuvolat en conjunt.La temperatura serà semblant a la d'aquest dimarts. Oscil·larà entre 8 i 13 ºC al Pirineu i al Prepirineu; entre 11 i 16 ºC a la depressió Central i al prelitoral; i entre 15 i 20 ºC al litoral. Per la seva banda, la màxima serà moderadament més alta, tot i que puntualment l'ascens serà acusat al Pirineu i Prepirineu occidental. Se situarà entre 14 i 19 ºC a la Val d'Aran; entre 20 i 25 ºC a la resta del Pirineu; entre 24 i 29 ºC a Ponent; i entre 21 i 26 ºC a la resta del territori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor