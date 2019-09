Ajornada per la pluja la Marxa de Torxes d'aquest vespre a Lledoners

La Marxa de Torxes d'aquest dimarts al vespre a Lledoners, que es feia en quatre columnes des de diversos municipis propers a la presó, s'ha suspès a causa de la pluja. Des de l'organització han optat per canviar-la al proper 1 d'octubre, coincidint amb el segon aniversari del referèndum.L'organització ha decidit suspendre la marxa a causa del mal estat dels aparcaments i dels camins que havien de dur els assistents a Lledoners. A més a més, la previsió meteorològica feia que fos molt difícil poder muntar l'escenari i els equips de so.L'acte, organitzat per set seccions territorials de l'ANC del Bages, preveia un acte final amb els familiars dels presos i representants de l'ANC i d'Òmnium Cultural. A causa de la pluja, també s'ha ajornat la iniciativa d'il·luminar les agulles de Montserrat per exigir la llibertat dels líders independentistes empresonats.Ara per ara, les altres Marxes de Torxes locals, inclosa la de Manresa , no han estat desconvocades

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor